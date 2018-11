Gesellschaft Projekt: Die Umgebung anders erleben

Region / Von Thomas Steibadler

Perspektiven wechseln, Vielfalt leben, Brücken bauen: Das wollen die Bildungsregion Alb-Donau und das DRK Ulm mit einem Kooperationsprojekt ermöglichen. Die Idee: Schulen, Vereine, Jugend- und andere Gruppen können sich Informations- und Anschauungsmaterial zu folgenden Themen ausleihen: körperliche Einschränkungen, Seh-, Hör-, Sprachbehinderung, Einschränkungen des Nervensystems.

Die Anregung für das Projekt kam von der Selbsthilfegruppe „Blickwinkel Inklusion“, deren etwa 15 Mitglieder in Langenau aktiv sind. Für ihre Projekte in Schulen habe die Initiative immer wieder mühsam das Informationsmaterial beschaffen müssen, sagt Heike Leppert, die Leiterin des Bildungsbüros im Landratsamt Alb-Donau. Zu dessen Aufgaben gehört die Unterstützung der Bildungsarbeit vor Ort. Dazu gehört es nach Lepperts Worten auch, das Wissen solcher Selbsthilfegruppen weiterzugeben. Also machte sich Leppert auf die Suche nach einem Kooperationspartner und wurde beim Kreisverband Ulm des Deutschen Roten Kreuzes fündig.

Die beiden Rollkoffer mit dem Informationsmaterial enthalten zum Beispiel die Utensilien für einen Anzug zur Alterssimulation. Wie dieser angelegt und getragen wird, ist unter anderem in einem kurzen Film mit dem Titel „Vielfalt leben und erleben“ zu sehen. Das Video soll demnächst auf den Homepages des Alb-Donau-Kreises und des DRK-Kreisverbands Ulm abrufbar sein und auf das Projekt aufmerksam machen. Die Möglichkeit, die Umgebung anders zu erleben: als alter Mensch, Blinder oder Gehörgeschädigter. Wobei, auch das ist in dem Film zu sehen, die Altersimulation nicht nur eine ernste Angelegenheit ist. „Das soll auch Spaß machen“, sagt Fabienne Treccosti, beim DRK-Kreisverband Fachreferentin für Jugend- und Schularbeit: „Aber man läuft hinterher einfach anders durch die Stadt.“

Info Die Materialbox „Vielfalt leben und erleben“ kann kostenlos ausgeliehen werden. Auskünfte unter der Telefonnummer (0731) 14 44 61 beim DRK und (0731) 185 11 09 im Bildungsbüro.