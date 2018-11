Illertissen Projekt Gastraum: Offen für Events

Illertissen / Martin Dambacher

Seit April diesen Jahres ist die alte Illertisser Christuskirche Bar, Café, Event- und Kulturstätte zugleich – ein gutes halbes Jahr später hat sich im Projekt Gastraum, wie das ehemalige evangelische Gotteshaus liebevoll getauft wurde, einiges getan. „Nach dem 14-monatigen Umbau in Eigenregie sind wir sehr gut ins Alltagsgeschäft gestartet“, verrät Mitinitiator Oliver Rieger. Mit einem jungen, kreativen Koch aus der Region habe man auch einen Küchenchef gefunden, der das unkonventionelle Konzept vom „schwäbischen Probiererle“ mitgetragen habe.

Konzentration auf Eventlocation

„Unser Anliegen war es, dass der Gast sich zu einem guten Glas Wein oder Bier mit kleinen aber feinen Gerichten langsam durch den Abend essen kann“, erklärt Rieger. Auf der regional und saisonal geprägten Karte habe man deshalb vergeblich nach klassischen Hauptgerichten gesucht. Mittlerweile stehen Oliver Rieger und dessen Partnerin Monika Giuliani selbst hinterm Herd, da nach dem Ausfall des Jungkochs keine geeignete Nachbesetzung gefunden werden konnte – neben wechselnden Tagessuppen oder Eintöpfen werden aktuell noch Salate, Desserts sowie Wurst- und Käse-Snacks angeboten.

Auch der bisherige Mitgeschäftsführer Philipp Mörwald, der den Gastraum zusammen mit Oliver Rieger ins Leben gerufen und renoviert hat, ist nicht mehr mit an Bord. „Bedingt durch die Situation in der Küche und dem großen Anklang unseres Konzepts mussten wir alle viel Zeit und Energie in das Projekt stecken, um neben unseren Hauptberufen die Tagesgastronomie aufrecht erhalten zu können“, lässt Mörwald wissen. Auf Dauer sei dies nicht machbar gewesen, ohne dass letztlich alles darunter leide. Dass ihn kürzlich ein Internetforum aufgrund seiner musikalischen Vergangenheit in einer rechtsgerichteten Band in der Öffentlichkeit als „Nazi-Rocker“ denunzierte habe, kam dann noch erschwerend hinzu, sagt Mörwald weiter. Er habe Privates und Beruf aber immer strikt getrennt.

„Unser Ziel war es, den Gastraum als neutrale und weltoffene Begegnungsstätte zu etablieren, was uns auch gelungen ist“, sagt Mörwald. So habe man beispielsweise politischen Veranstaltungen stets abgesagt, eine afrikanische Hochzeit gefeiert und in den angegliederten Gästezimmern bisher Menschen aus rund 20 Ländern untergebracht.

Nach dem Ausstieg Mörwalds müssen Rieger und Giuliani das Geschäft alleine stemmen. Um dies zu schaffen und der gesteigerten Nachfrage des Projekt Gastraum als Eventlocation gerecht zu werden, wird es deshalb zum Jahreswechsel einige Änderungen im Konzept geben. „Nachdem wir freitags und samstags immer öfter für Hochzeiten, Geburtstage und andere private Feierlichkeiten gebucht werden, können wir den Gastraum an diesen Tagen leider nicht für das normale Publikum öffnen“, erklärt Rieger.

Dies sei natürlich ein unglücklicher Umstand für das Illertisser Ausgehvolk. „Allein in diesem Jahr haben wir bereits über 25 geschlossene Gesellschaften gehabt, und 2019 ist der Kalender bereits gut gefüllt“, sagt Rieger. Deshalb wolle man sich künftig auf die Veranstaltungen konzentrieren und nur noch an bestimmten Tagen die Pforten für die Öffentlichkeit öffnen. „Wann genau dies sein wird, steht noch nicht fest, da die Ideenfindung hierzu aktuell noch auf Hochtouren läuft“, verrät Monika Giuliani. Vielleicht werde es der Donnerstagabend oder dann der Sonntag zum gemütlichen Wochenausklang bei hausgemachten Kuchen. Dazu soll es verstärkt kulinarische und kulturelle Veranstaltungen im regelmäßigen Turnus geben. Im Dezember steht am ersten Advent zum Beispiel mit dem „Sonntagsfrühstück bei Oma“ das erste Schmankerl an. „Mit hausgemachten Marmeladen, Hefezopf und Apfelbrot wollen wir unsere Gäste verwöhnen“, schwärmt Giuliani, dazu würden stilecht Wurst, Käse, Obst und Filterkaffee gereicht.

Eine Woche später, am zweiten Adventssonntag, kommen beim Gastkonzert von Singer-Songwriter David Blair dann Musikfans auf ihre Kosten (siehe Infobox). Der gebürtige Kanadier war 2017 unter anderem Teilnehmer bei „The Voice of Germany“. „Mit diesem Mix aus Kultur und Kulinarik wollen wir unsere Gäste künftig weiter begeistern und willkommen heißen“, betont Oliver Rieger abschließend. Schließlich habe man mit dem Projekt Gastraum ein einzigartiges Konzept erschaffen, das es weiter voranzutreiben gilt.

Auch Ideen, einen Teil der Räumlichkeiten untertags als so genannten Coworking-Space für Freelancer und Start-Ups zu nutzen, seien von außen bereits an die Macher herangetragen worden, erzählt Rieger. Auch dies sei theoretisch denkbar und würde den Facettenreichtum des ehemaligen Kirchengebäudes weiter ausbauen.