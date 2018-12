Versorgung Problem: Zuviel Nitrat im Grundwasser

Alb-Donau-Kreis / Thomas Steibadler

Wegen steigender Belastung gelten vom 1. Januar an in großen Schutzgebieten im Alb-Donau-Kreis strengere Auflagen für die Landwirtschaft.

Die Nitratwerte im Grundwasser steigen, das Landratsamt Alb-Donau stuft daher weitere Einzugsbereiche der Trinkwassergewinnung als „Problemgebiete“ ein. Das gilt vom 1. Januar an für fast die Hälfte des Wasserschutzgebiets Donauried-Hürbe und für das komplette Wasserschutzgebiet Lautern. Dort müssen die Landwirte nun Auflagen zum Grundwasserschutz erfüllen.

Donauried Hürbe

Das größte Wasserschutzgebiet in Baden-Württemberg umfasst 517 Quadratkilometer – von Amstetten im Westen bis Sontheim/Brenz im Osten, von Gerstetten im Norden bis Dornstadt im Süden. Große Teile sind bereits Nitrat-Problem­gebiet, zum 1. Januar kommen 215 Quadratkilometer hinzu. Dort sind die Werte in den vergangenen zwei Jahren zum Teil deutlich gestiegen. Der Durchschnittswert lag dem Ministerium für Ländlichen Raum zufolge bei 35,2 Milligramm pro Liter. Der Grenzwert für Trinkwasser beträgt 50 Milligramm Nitrat pro Liter.

Die Landeswasserversorgung (LW) mit großem Wasserwerk in Langenau weist seit Jahren auf die Nitratbelastung in ihrem Wasserschutzgebiet hin. Verantwortlich dafür sei in erster Linie die Landwirtschaft. Nach den Worten von Bernhard Röhrle, Pressesprecher der LW, zeigen die steigenden Werte, dass die Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung (Schalvo) im Schutzgebiet Donauried-Hürbe nicht funktioniert. Die Verordnung soll in Baden-Württemberg den Grundwasserschutz gewährleisten. Darin sind Regeln für Düngung, Bodenbearbeitung und Fruchtfolge festgelegt, ebenso Ausgleichszahlungen für Ertragseinbußen. Zu dauerhaft niedrigen Nitratwerten trage die Schalvo aber nicht bei, sagt LW-Sprecher Röhrle.

Das Ministerium für Ländlichen Raum sieht das anders. „Im Sinne eines vorsorgenden Wasserschutzes“ greife die Verordnung nicht erst, wenn der Trinkwasser-Grenzwert von 50 Milligramm überschritten wird. Schon unterhalb dieser Schwelle reagiere die Schalvo auf steigende Nitratwerte, teilt ein Sprecher mit. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen gehe das Ministerium davon aus, „dass die verpflichtenden Auflagen der Schalvo wieder zu einem Absinken der Nitratwerte führen“.

Jedoch nicht unbedingt zu dauerhaft niedrigen Werten, wie das Ministerium einräumt: Der Teil des Schutzgebiets, der von 2019 an Problemgebiet ist, war bereits von 2011 bis 2016 so eingestuft. Durch die damit verbundenen Auflagen sanken die Werte aber nur vorübergehend.

Trotz gescheiterter Verhandlungsversuche in der Vergangenheit will die LW „den Gesprächsfaden mit der Landwirtschaft wieder aufnehmen“, kündigt Röhrle an. Ohne die Kooperation der Landwirte sei die Nitratbelastung nicht in den Griff zu bekommen. Der Kreisbauernverband sei immer gesprächsbereit, sagt der Vorsitzende Ernst Buck. Voraussetzung sei aber, dass der Gesprächspartner „mit offenen Karten spielt“. Die Landwirtschaft dürfe nicht von vornherein zum Sündenbock gestempelt werden.

Lautern

Das Schutzgebiet des Zweckverbands Wasserversorgung Ulmer Alb umfasst etwa 105 Quadratkilometer. Es reicht von Blaustein im Süden bis Nellingen und Widderstall im Norden, von Machtolsheim im Westen bis Temmenhausen im Osten. Der aktuelle Nitrat-Mittelwert der drei Wasserfassungen betrage 32 Milligramm pro Liter, hat das Ministerium für Ländlichen Raum ausgerechnet. Doch im Tiefbrunnen im Kleinen Lautertal werden 38,2 Milligramm gemessen, die Schwelle zum Problemgebiet liegt bei 35 Milligramm.

Der Dornstadter Bürgermeister Rainer Braig verfolgt als Vorsitzender des Zweckverbands den Anstieg der Nitratwerte mit kritischem Blick. Von einer Pauschalschelte der Bauern hält Braig aber nichts: „Nicht jeder wird auf ökologische Landwirtschaft umstellen können.“

Die steigenden Nitratwerte dürften auch mit der Trockenheit in diesem Jahr zusammenhängen, meint Claus-Ulrich Honold, im Landratsamt Alb-Donau Leiter des Fachdienstes Landwirtschaft. Für ihre Düngeplanung orientierten sich die Landwirte an Durchschnittswerten: zum Beispiel zwei Kilo Stickstoff auf 100 Kilo Getreide. Der wenige Regen habe zu geringem Pflanzenwachstum und geringer Stickstoff-Aufnahme geführt, erläutert Honold. Vor allem bei der Günlandbewirtschaftung sei das deutlich geworden.

