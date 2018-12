Instrumente Premiere mit Bach

Westerheim / Margit Weber

Sensationell – jede Silbe einzeln betont – so drückt Bauleiter Franz-Josef Sailer aus, was dem Förderverein Sankt Stephanus mit der Restaurierung der Schäferorgel aus dem Jahr 1828 im Zusammenhang mit der kompletten Sanierung der ortsbildprägenden Westerheimer Sankt Stephanus Kirche gelungen ist.

Den entscheidenden Ausschlag dafür, dass es bereits dieses Jahr gelungen ist, die Schäferorgel komplett zu sanieren, war die Förderung durch Bundesgelder aus einem besonderen Topf für Orgelsanierungen. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer und Landtagsabgeordneter Manuel Hagel hatten sich dafür eingesetzt und den Förderverein darauf aufmerksam gemacht, dass es diesen Topf gibt.

Seit Wochen schon ist Orgelbauer Michael Weller von der Orgelbaufirma Vleugels in Hardheim im Neckar-Odenwald-Kreis in Westerheim, um die komplett zerlegte und neu sanierte Orgel zusammenzubauen. Insgesamt hatte der Förderverein 55 000 Euro Spenden für die Orgel gesammelt – 62 000 Euro kamen aus dem Fördertopf dazu – die fehlenden 43 000 gab es vom Landesdenkmalamt, der Denkmal Stiftung und der Gemeinde Westerheim dazu, um die Kosten von insgesamt 160 000 Euro zu stemmen. Am Dienstag stattete Ronja Kemmer dem Orgelbauer einen Besuch ab und Michael Weller entlockte der Orgel bereits die ersten Töne.

Am morgigen vierten Adventssonntag um 14.30 Uhr ist die gesamte Bevölkerung zur Premiere eingeladen, um sich die wunderschönen Klänge der neu restaurierten Schäferorgel aus dem Jahre 1828 bei einem festlichen Konzert anzuhören. „Die Sankt Stephanus Kirche hat eine grandiose Akustik – sie begeistert mich immer wieder. Und das Konzert am Sonntag wird dies deutlich zeigen“, sagte Orgelbauer Weller hoch erfreut.

Auf die Frage von Ronja Kemmer, wie viele Pfeifen die Orgel habe, schmunzelte Franz-Josef Sailer und sagte: „Ich behaupte ja nicht, dass im Bundestag Pfeifen sitzen – aber es sind genauso viele Pfeifen in unserer Orgel wie Abgeordnete in Berlin – genau 700 Stück.“ Die Einweihung wird ein Bläserensemble der Musikkapelle Westerheim eröffnen. Anschließend, nach der Vorstellung der Orgel durch den Orgelbauer, wird Fritz Kneer darauf die ersten Stücke spielen, von Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) Präludium (BWV 556) und von Joseph Alois Holzmann (1762 -1815).

Fabian Uhlmann spielt weitere Stücke, ein Adventsliedersingen mit Begleitung folgt. Dankesworte an alle Spender und Helfer werden von Bernhard Schweizer überbracht.