Politik-Wettbewerb Preiswürdig: Sorge um Wildhamster

Laichingen / Thomas Spanhel

Erstmals haben drei Schüler der Wirtschaftsschule in Laichingen einen zweiten Preis beim Schülerwettbewerb des Landtags von Baden-Württemberg gewonnen. „Das macht uns stolz“, sagte Kerstin Specht, Leiterin der Wirtschaftsschule in Laichingen, die als Außenstelle der Kaufmännischen Schule Ehingen eingerichtet ist. Gemeinsam mit dem direkt gewählten Landtagsabgeordneten Manuel Hagel (CDU) überreichte sie 17 Preise an Schüler, die gegen Ende des vergangenen Jahres ihre Arbeiten über vier verschiedene Politik-Themen eingereicht hatten.

„Ich interessiere mich für Tiere, deshalb habe ich etwas über das Artensterben geschrieben“, berichtete Frank Ströhle, der zusammen mit Mertcan Kordu und Nils Stuhlinger den zweiten Preis gewonnen hat. Die drei beschäftigten sich – je nach eigenen Vorlieben – mit einem Unteraspekt des Themas „Umweltprobleme und Lösungen“. Über den Feldhamster mehr zu erkunden, war für Frank spannend, weil dieses Tier noch bis vor wenigen Jahrzehnten sehr verbreitet auf den Feldern war. Inzwischen ist das kleine Tierchen aber vom Aussterben bedroht und wird nach der „Berner Konvention“ streng geschützt. Ein Grund, weshalb der Feldhamster nur noch wenig Lebensräume findet, ist, dass Strohstoppeln auf den Feldern nicht mehr wie früher stehen gelassen, sondern schnell untergepflügt werden.

Mertcan Kordu beschäftigte sich mit Ursachen des Klimawandels – mit dem steigenden Ausstoß von Kohlendioxid und den Konsequenzen der Massentierhaltung. „Das Thema wurde in den 70er Jahren verschlampt“, urteilt er. Die Folgen seien abschmelzendes Eis an den Polen und steigende Meeresspiegel. Eine Reaktion der Politik sei, Prämien auf Elektro-Autos auszuloben oder den öffentlichen Nahverkehr zu fördern.

Während die Zweit-Platzierten eine Fitness-Uhr als Lohn für ihre Texte bekamen, erhielten neun Schüler, die über den Traum von Frieden und Terror- und Kriegsbedrohungen geschrieben hatten, als dritten Preis eine „Powerbank“, um ihre Handys jederzeit neu laden zu können. Fünf weitere Schüler wurden für ihre Beschäftigung mit Alkohol- und Drogenkonsum mit einem Turnbeutel belohnt.

Dass die Beschäftigung mit politischen Themen Sinn macht und die Schüler motivierte, scheint klar: Ungewöhnlich viele Schüler würden nach der Mittleren Reife, die sie in einigen Wochen abgelegt haben, auf eine weiterführende Schule wechseln, unter anderem auch auf Wirtschaftsgymnasien, berichtete Politik-Lehrerin Kerstin Specht. Dass die Diskussion die Schüler interessiert, zeigte sich auch beim Auftritt des Landtagsabgeordneten Manuel Hagel, der unter anderem hervorhob, wie wichtig die Arbeit der Polizei sei und wie es die Landesregierung durch eine neu eingeführte Art der Schleierfahndung geschafft habe, Kriminelle zu fassen. „Die Zahl der Einbrüche ist drastisch zurückgegangen und der Alb-Donau-Kreis ist wieder einer der sichersten Landkreise im Land“, sagte Hagel.

Rund 20 Schüler pro Jahrgang besuchen die Wirtschaftsschule in Laichingen. Auch fürs kommende Schuljahr haben sich 18 Jugendliche angemeldet. Die Verknüpfung mit beruflichen Fächern wie Betriebswirtschaft oder Datenverarbeitung und Büropraxis komme gut an, sagt Kerstin Specht. Mit Lehrern sei man ordentlich ausgestattet. Vom Wandel etwa in der Hauptschule sei man wenig betroffen.