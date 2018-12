Forschung Preis für soziale Psychiatrie für Bezirksklinik und Uni Ulm

Günzburg/Ulm / swp

Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Ulm am Bezirkskrankenhaus Günzburg hat mit Kooperationspartnern den diesjährigen Forschungspreis der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie erhalten. Der Preis wird alle zwei Jahre verliehen und ist mit 3500 Euro dotiert. Ausgezeichnet wurde das Projekt „In Würde zu sich stehen“, eine Arbeit darüber ist in einem britischen Fachjournal erschienen. Kooperationspartner sind unter anderem die Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ulm, Augsburg und Ravensburg-Weissenau und eine Praxis in Ulm.

Bei dem Programm geht es darum, Menschen bei der Entscheidung zu unterstützen, ob und wie sie ihrer Umwelt von ihrer Erkrankung erzählen sollen. „Viele Menschen mit psychischer Erkrankung erleben Stigmatisierung und Ausgrenzung“, teilt die Klinik mit. Geheimhaltung könne dabei vor Diskriminierung schützen, sei aber auf Dauer oft sehr belastend.

Übernommen wurde das aus den USA stammende Gruppenprogramm „In Würde zu sich stehen“ und für Jugendliche mit psychischen Erkrankungen angepasst. Unter der Leitung von Professor Nicolas Rüsch wurde es in einer Studie mit 98 Teilnehmern bewertet. Das Ergebnis: Bei den Teilnehmern sank die Belastung durch Stigma-Stress, was zu einer höheren Lebensqualität und Bereitschaft führt, bei Bedarf Hilfe in Anspruch zu nehmen.