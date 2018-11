Finanzen Positiver Trend setzt sich fort

Merklingen / Joachim Lenk

Dank einer „sparsamen“ und „umsichtigen“ Haushaltsbewirtschaftung legt Merklingen mit der Jahresrechnung 2017 ein besseres Ergebnis vor als erwartet. Damit hält der „positive Trend“ der Vorjahre an, informiere Kämmerin Manuela Uebele den Gemeinderat. Das zeigt sich am besten an der Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt. Der Anfang 2017 vorgelegte Ansatz prognostizierte noch eine „Negativzuführung“. Tatsächlich wurde eine Zuführungsrate von 831 000 Euro erwirtschaftet. Die Summe der Jahresrechnung 2017 beträgt zehn Millionen Euro, davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt sechs Millionen Euro und auf den Vermögenshaushalt vier Millionen Euro. Der Schuldenstand ist so niedrig wie noch nie: 53 400 Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 26,50 Euro.

Neue Kredite musste die Kämmerin nicht aufnehmen. Und: Merklingen hatte Ende 2017 noch rund drei Millionen Euro auf der hohen Kante. Obwohl in den vergangenen Jahren „mehrere Millionen Euro“ investiert wurden. Das gute Ergebnis sei unter anderem der Gewerbesteuer in Höhe von 1,76 Millionen Euro zu verdanken. „Das ist Rekord“, informierte Uebele den Gemeinderat.

2017 wurden knapp 163 000 Euro (Vorjahr 111 000 Euro) für den Bahnhalt Merklingen „erwirtschaftet“. In Merklingen erfolgt die Kostenbeteiligung in Höhe von knapp 1,1 Millionen Euro für den Bahnhof aus allgemeinen Haushaltsmitteln (Rücklagen, Eigenfinanzierung) und der Erhöhung der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer). Die Hebesätze wurden vor zwei Jahren um jeweils 30 Punkte angehoben. Die Grundsteuer A stieg auf 350 Punkte, die Grundsteuer B auf 330 Punkte, die Gewerbesteuer auf 370 Punkte. In spätestens fünf Jahren sollen wieder die alten Sätze gelten.

Gewinn beim Wasser

Die Ausgaben und Einnahmen für Wasser und Abwasser waren bei dieser Jahresrechnung zum ersten Mal nicht mit verbucht. Das hat seinen Grund. Zum 1. Januar 2017 wurde der so genannte Eigenbetrieb mit dem den Namen „Gemeindewerke Merklingen“ mit separatem Haushalt ins Leben gerufen. Hintergrund für die Auslagerung ist, dass die Verwaltung für die Abwasserableitung ins Klärwerk Steinhäule rund vier Millionen Euro ausgibt.

Nach dem Zahlenwerk der Kämmerin beträgt die Bilanzsumme der Jahresrechnung 2017 knapp 6,5 Millionen Euro. Beim Abwasser sei alles „Null auf Null“ aufgegangen, beim Wasser habe man einen Gewinn von rund 45 000 Euro erwirtschaftet, berichtete Uebele.