Blasmusik Poprock und verträumte Filmmusik zu Ostern

Staig / fg

Verträumte und dramatische Passagen aus der Filmmusik „Out of Africa“, Ernst Urbachs schnittiger Bravourmarsch „Per Aspera ad Astra“ ein Poprock-Medley der einstigen Superstars „Toto“: Dieses Programm bekamen die 250 Besucher des Osterkonzerts am Sonntag zu hören. Die Musiker von „St. Helena“ Staig-Altheim zeigten sich unter der Leitung von Jochen Müller sehr spielfreudig. Die Zuhörer honorierten die Leistung mit kräftigem Beifall. Den erspielte sich auch der Musikverein Wain, der mit seinem Dirigenten Sebastian Just den Abend eröffnet hatte und ganz auf sinfonische Blasmusik setzte. „Eine tolle Kapelle“, erkannte Kassierer Ewald Skibba das feine Spiel der Gastmusiker neidlos an.