Mit starken Kräften überprüft die Polizei am Mittwoch in der Innenstadt Auto- und Zweiradfahrer. Elf müssen ihr Fahrzeug stehen lassen. Erheblich betrunkene Autofahrer und Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss sind in der Ehinger Innenstadt unterwegs. Was die Polizei im Rahmen einer groß angelegten Kontrollaktion am Mittwochnachmittag und -abend vorfand, ist für Polizeiführer Joachim Chazkjewitsch „erschreckend“.Von 13 bis...