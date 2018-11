Finanzen Planung für Brenzbahn-Ausbau teurer

Langenau / Oliver Heider

45 000 Euro: So hoch sollte der Anteil an den Kosten für die Planungsphasen 1 und 2 des Brenzbahn-Ausbaus sein, den die Stadt Langenau und die Gemeinde Rammingen ursprünglich bezahlen sollten. Doch das reicht bei weitem nicht: Es werden 172 000 Euro sein.

Aus diesem Grund haben die beiden Kommunen eine Mitfinanzierung der Umlandgemeinden ins Spiel gebracht – zunächst als Denkanstoß. „Die Raumschaft soll darüber in ihren Gremien beraten“, sagte der Langenauer Bürgermeister Daniel Salemi in der jüngsten Verbandsversammlung des Verwaltungsverbands Langenau (VVL). Hintergrund sei, dass die Anbindung in Langenau und Rammingen auch Bürgern der anderen Gemeinden diene. Die Räte in der Naustadt werden laut Salemi im Dezember über die Kostensteigerung diskutieren.

Die Vertreter der 13 anderen VVL-Kommunen sähen grundsätzliche Verbesserungen auf der Trasse Ulm–Aalen gerne, wie einige in der Sitzung anmerkten. Jedoch knüpfen sie eine eventuelle Unterstützung an eine verbesserte Busanbindung der Gemeinden an die Naustadt. Eine Voraussetzung, die der Alb-Donau-Kreis „natürlich“ bei der Planung im Blick haben werde, wie Markus Häußler, Fachdienstleiter Verkehr und Mobilität, versicherte.

Stündlich drei Züge je Richtung

Zuvor hatte Oliver Dümmler, der Geschäftsführer des Vereins „Regio-S-Bahn Donau-Iller“, das Gesamtprojekt im Allgemeinen und den Brenzbahn-Ausbau im Speziellen vorgestellt. Künftig soll es stündlich drei Züge in beide Richtungen geben, die in Langenau halten – darunter ein Expresszug. Nötig seien dafür zwei Abschnitte, auf denen die Gleise zweispurig ausgebaut werden sollen: Langenau–Rammingen und Sontheim–Bergenweiler. Laut einer Schätzung dürften die Investitionen auf der Brenzbahn bei 41,7 Millionen Euro plus 25 Prozent Planungskosten, also insgesamt 52,2 Millionen Euro, liegen. Geplant waren einmal 24 Millionen. „Mir hat das auch nicht gefallen“, sagte Dümmler. Jedoch seien „mit einer tiefgehenden Planung erst verlässliche Kosten ermittelt“ worden.