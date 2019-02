Ortsentwicklung Pläne für Erbacher Innenstadt so gut wie durch

Erbach / fg

Die drei Großvorhaben der Donau-Iller Bank in der Erbacher Innenstadt sind einen Verfahrensschritt weiter. Am Montag hatte der Technische Ausschuss des Gemeinderats über die Einwände während der öffentlichen Auslegung der drei Bebauungspläne beraten. Wie berichtet, will die Bank drei zentrale Areale an der Erlenbachstraße neu bebauen: mit Wohn- und Geschäftshäusern sowie einem Bankgebäude. Nachdem die Stadträte die Vorhaben von Beginn an begrüßten und nur geringfügige Änderungen wünschten, verzichteten sie auch im Ausschuss weitgehend auf eine Diskussion.

Thomas Hartmann (CDU) wies darauf hin, dass die Grundstücke größtenteils versiegelt würden. Das könnte bei starken Regenfällen zu Problemen am Erlenbach führen. Planer Rainer Waßmann widersprach. Die geplanten Stauraumkanäle seien „gängige Praxis“. Bürgermeister Achim Gaus wies darauf hin, dass nach der geplanten Neugestaltung der Erlenbachstraße Regenwasser in einer extra Leitung abgeleitet werde. Alle Einwände wurden Waßmann zufolge aufgenommen, auch wenn sie nicht die Bebauungspläne, sondern die Baugenehmigungsverfahren beträfen. Nach der einstimmigen Empfehlung durch den Ausschuss dürfte den Satzungsbeschlüssen des Gemeinderats am 25. März nichts im Wege stehen.

Die Areale tragen künftig Bezeichnungen ohne die Namen der früheren Eigentümer: „Beim Rathaus“, „Alte Metzgerei“, „Beim Stadtgarten“. Noch in diesem Jahr soll mit dem Bau des neuen Bankgebäudes neben dem Rathaus begonnen werden, sagte Vorstandssprecher Jost Grimm auf Anfrage. Und nach Möglichkeit auch auf dem Areal „Alte Metzgerei“.