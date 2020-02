Pino La Rossa war 16, als er am 11. April 1968 aus Salerno in der italienischen Provinz Campania nach Friedrichshafen kam. Sein Vater arbeitete bei Zeppelin. Auch Pino sollte Metallbauer werden. Eine Stelle fand er bei MTU. Nach der Arbeit in der Fabrik half er in einer Pizzeria aus und – da seine...