Die Erkenntnis ist nicht neu: Moore binden ungeheure Mengen an Kohlendioxid, werden sie trockengelegt, wird das Treibhausgas freigesetzt. Im Sinne des Klimaschutzes müssten laut Experten daher Moore so schnell und so weit wie möglich wiedervernässt werden. Laut einer Broschüre des Deutschen Verb...