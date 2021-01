Am Gerücht von Mittwoch über das Laichinger Pflegeheim ist was dran. Zwar stimmt nicht, dass dort gar keine Besuche mehr erlaubt sind – auch nicht mit negativem Corona-Test. Doch wie Daniela Rieker, Pressesprecherin der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales, auf Anfrage mitteilt, dürfen die Be...