Verkehr Pflanzen für drei Kreisel

Merklingen / Joachim Lenk

„Endlich hat es geklappt“, sagte Gemeinderätin Marie-Luise Jakob, die sich schon seit Jahren für die pflanzliche Gestaltung der drei Kreisverkehre in Merklingen einsetzt. Bürgermeister Sven Kneipp hatte während der Sitzung am Dienstagabend mitgeteilt, dass der Kreisel Lindenstraße (32 Meter Durchmesser, 800 Quadratmeter Grünfläche) und der Kreisverkehr Nellinger Straße (30 Meter Durchmesser, 615 Quadratmeter Grünfläche) inzwischen „mit je einem Lkw voll Pflanzen“ bepflanzt worden seien. Bei Letzterem sind zum Beispiel früh blühende Zwiebelpflanzen und die Staudenmischung „Silbersommer“ verwendet worden. In der Lindenstraße die Kupfer-Felsenbirnen. Um die Gräser kümmere man sich im Frühjahr, sagte Kneipp.

Die Gestaltung des Verkehrskreisels Scharenstetter Straße, der einen Durchmesser von 22 Metern und eine Grünfläche von 380 Quadratmetern hat, verzögert sich laut Kneipp aus „aus finanziellen Gründen“. Dort sind Wacholder, winterharte Gräser, blühende Stauden, eine Rasenfläche sowie eine zum Rand verlaufende Kalkschotterfläche vorgesehen.