Die kleine Sara Scheffler ist happy. So viele Kinder um sie herum und so viele tolle Spiele in Gemeinschaft. Richtig cool findet die Zehnjährige, „dass wir unsere Spiele sogar selber basteln.“ Auch wenn das Mädchen ihr wenige Wochen altes Brüderchen daheim vermisst: „Hier könnte ich es Mon...