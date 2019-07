Im Fall der vor zwei Wochen verletzten Stute in Erbach gibt es mittlerweile einen Hinweis, aber noch keinen Ermittlungserfolg.

Ein Hinweis sei bei der Polizei eingegangen, „aber der hat zu keiner heißen Spur geführt“. Das sagt Polizeisprecher Holger Fink auf Nachfrage zu den Ermittlungen im Fall der verletzten Stute im Erbacher Teilort Bach. Das Tier war vor gut zwei Wochen am frühen Morgen mit anderen Pferden auf die Koppel gestanden. Als der Sohn des Stallbesitzers die Tiere gegen 9 Uhr zurück in den Stall brachte, bemerkte er Schnitte an Fuß und Scheide der Stute. Schnell war klar, dass das Tier sich diese Verletzungen nicht selbst zugezogen hat: Das bestätigt nun auch die Polizei, der ein tierärztliches Gutachten vorliegt. Dieses Schreiben „deckt sich mit dem derzeitigen Ermittlungsstand“, sagt Fink. Weitere Details nennt er nicht: Das Gutachten ist Teil der Ermittlungen.

Verdachtsfälle in der Region

Als der Fall im Reitclub Bach bekannt wurde, war in Reiterkreisen die Rede von weiteren Verdachtsfällen in Ersingen und Schemmerhofen – und von einem Pferdebesitzer in Öpfingen, der bereits in der Woche vor dem Bacher Fall Verletzungen an der Scheide einer Stute entdeckt hatte. „Uns sind keine weiteren Fälle bekannt“, sagt hingegen Holger Fink: Es wurden keine Anzeigen gestellt.

Immer wieder werden Fälle bekannt, in denen Pferde mutwillig verletzt, sexuell missbraucht oder getötet werden. Umgangssprachlich werden die Täter oft als „Pferderipper“ bezeichnet. Ihnen drohen bis zu drei Jahre Haft oder Geldstrafen, denn laut Tierschutzgesetz darf niemand „einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.“

Christian Reeb vom Reitclub Bach hat nach dem Vorfall in seinem Stall eine Kamera aufgestellt. Weitere Vorfälle gab es bei seinen Pferden nicht, der anfängliche Schock unter den Pferdebesitzern habe sich gelegt. Auch der verletzten Stute geht es wieder gut: Die Schnitte haben sie nur oberflächlich verletzt.

