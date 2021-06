Die Gemeinde Setzingen kommt einfach nicht zur Ruhe. Nachdem die ehrenamtliche Bürgermeisterin Ingeborg Lang in Folge von massiven Angriffen wegen eines geplanten Anbaus an den Verbandskindergarten zum 30. November ihr Amt niedergelegt hatte, kam es zur Neuwahl Mitte März. In dieser setzte sich ...