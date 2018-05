Kultur Partynächte vor dem Schloss

Laupheim / Beate Reuter-Manz

Sie freuen sich riesig und sind „mega-gespannt“: Wie wird es werden, das Laupheimer Summernight-Festival im Juni, auf das sie seit November hinarbeiten? In der der 43. Auflage geht mit Pasqual Thonemann und Anna Hamberger ein neues Führungsduo an den Start. Auch wenn die Vorstandsmitglieder seit Jahren tatkräftig mitmischen: Die Großveranstaltung im Schlosshof von der Pike auf zu organisieren, hat nochmal eine andere Qualität. „Aber wir sind ein super Team“, urteilt „Passi“ Thonemann und meint damit die 20-köpfige Organisationsgruppe. „Und auf die Schaffer ist auch Verlass“, fügt Anna Hamberger hinzu. Das sind etwa 100 junge Leute, die Urlaubstage opfern für Auf- und Abbau, Dienste beim Ausschank, an der Kasse und backstage. Dreimal Party „mit ausgewogenen Programm“, gibt sich der 35-Jährige Veranstaltungstechniker überzeugt. Rock, Funk, Blues, Soul, Funk, Raggae, Hip-Hop: Die Mischung macht’s. Der Fokus liege auf regionalen Bands. „Auch die ältere Generation kommt auf ihre Kosten“, merkt Hamberger an. Und das meint die Sozialwirtschafts-Studentin keinesfalls despektierlich. Viele in Ehren ergraute Summernight-Fans werden sich besonders den Donnerstag nicht entgegen lassen, wenn die „Crazy Diamonds“ um den Laupheimer Jürgen Schell Pink Floyd-Klassiker covern. Zuvor gibt es mit „Dionysos Ashweed“ 70er „Krautrock“. Zwei Headliner krönen den Freitag: Die Ulmer Nachwuchsband „Letters and Trees“ heizt mit Eletronic Rock ein für die Deutsch-Rocker von „Heisskalt“ aus Stuttgart und Fiddler’s Green aus Erlangen mit ihrem irisch angehauchten „Speedfolk“. Der Samstag bietet mit dem Heidelberger Punk-Duo „Kaffkönig“, der „Punkguerilla & Cosmo Klein“, und der Hip-Hoperin Aka Naru gleich drei Top-Acts.

Von den Veranstaltern gibt es zwei Doppelkarten. Das Verlosungstelefon (07347)9617-13 ist heute von 17 bis 17.15 Uhr frei geschaltet.

Info Weitere Infos und Vorverkauf unter www.summernight-festival.de.