Musik Partnerchor begeistert mit seinem Schwung

Suppingen / Christina Kirsch

In der Suppinger Brigitten-Kirche haben die Konzertbesucher den tschechischen Chor „Kvitek“ aus Louny erlebt, ein Spitzenchor, der auch einer Kathedrale würdig gewesen wäre.

Die Suppinger nahmen ihre Sänger-Freunde bis gestern hoch willkommen auf. Diese bedankten sich für die Gastfreundschaft mit einem erstklassigen Konzert. Man hörte Madrigale aus der Renaissance, Volkslieder, Spirituals und auch bekannte Kirchenlieder in einem modernen, vielstimmigen Anstrich. Während des Konzerts mit dem tschechischen Kammerchor „Kvitek“ ging ein anerkennendes Raunen durch die Bankreihen. Walter Strohm, der Vorsitzende des gemischten Chors Suppingen fasste das Gehörte am Schluss mit dem Satz zusammen: „Wir können euch das Wasser nicht reichen.“

Der Kammerchor sang so volltönend, nuanciert und kräftig selbst im Pianissimo, dass die Konzertbesucher geradezu andächtig lauschten. Aber nur so lange, bis die Tschechen mit Witz und munteren Volksliedern die Stimmung auflockerten und alle zum Schmunzeln brachten.

Zu Beginn erklärte der Suppinger Chorleiter Christian Vogt den Besuchern, wie er und die tschechische Chorleiterin Lenka Petrzilkova sich kennen gelernt haben. „Wir kennen uns quasi, seit wir Kinder sind“, erklärte Vogt. Als er noch als Kind bei den Ulmer Spatzen sang, waren die Tschechen einmal zu Gast in Ulm, und die heutige Chorleiterin Lenka Petrzilkova, damals auch noch ein Kind und begeisterte Sängerin, freundete sich mit Christian an. Seit 28 Jahren besteht die Verbindung, die am Freitag mit einem Chorkonzert in Ehingen und am Samstag in Suppingen erneut besiegelt wurde.

Die Suppinger machten mit Kirchenliedern den musikalischen Anfang. Gemeinsam sangen die Chöre „Ubi caritas“ von Ola Gjeilo, das der Chorleiter bei einem Workshop in der Tschechei zunächst mit den Tschechen und dann mit seinen Älblern eingeübt hatte. Schön harmonisch klang auch das gemeinsame „Locus iste“ von Anton Bruckner.

Beim Auftritt des Kammerchors Kvitek (übersetzt „Blume“) hörte man schon im ersten Lied, dass hier junge Stimmen mitsingen. Das Jazz exultate von John Purifoy interpretierte der Chor swingend und beinahe übermütig. An irische Segenssprüche erinnerte das „Irish blessing“ von James Moore, das mit inniger Emphase vorgetragen wurde. Welche Energie und Kraft der Kammerchor aufbringen kann, hörte man im „Allelujah madrigal“ von Donald Moore. Die spritzige Chorleiterin Lenka Petrzilkova sang schon mit fünf Jahren im Chor ihres Vaters und leitet verschiedene Chöre. Im Repertoire hatten die begeisternden Sänger Renaissance-Liedgut von Orlando di Lasso, aber auch mährische und slowakische Weisen. „Die haben Sie wahrscheinlich nicht verstanden“, meinte eine Sängerin, „aber sie handelten von Liebe, Tod, Arbeit und der Natur“. Und da ähnelten sie den deutschen Volksliedern. Unglaublich sanft brachte der Chor das russisch-orthodoxe „Tebe Poem“ von Dmytro Bortnianski zu Gehör.

Großes Repertoire

In dem abwechslungsreichen Repertoire überraschte der Chor aber auch mit dem französischen Schlager „Sur le pont d‘Avignon“ in einem tschechischen Arrangement. Die Gäste wollten das kurzweilige Konzert mit einer Regenzugabe mit dem Titel „Prsi, Prsi“ beschließen. „Es regnet, es regnet, trallalala, plum, plum“, klang es munter in der Kirche. Doch das Publikum sparte nicht mit Applaus und die Sänger hatten noch ein paar Trümpfe im Ärmel. Man hörte noch das Spiritual „Freedom is coming“. Und Christian Vogt bat darum, sein Lieblings-Renaissance-Lied dirigieren zu dürfen. Erst dann ließ man die Sänger dem Ausgang zustreben und war vor der Kirche voll des Lobes über so ein schönes Gesangserlebnis.