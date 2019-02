Religion Paartag: Mehr als nur Blumen

Next

Dietenheim / Manuela Rapp

Sankt Valentin hat ein Imageproblem. „Ich habe dem Tag bislang keine Bedeutung beigemessen“, erklärt Birgit Eh. Gut, ja, die Floristik würde davon profitieren. Aber dass da tatsächlich etwas dahinter steckt? „Wir fanden die Worte von Pfarrer Bundschuh schön.“ Denn: Der Schutzpatron der Liebenden hat nun mal gerne Blumen verschenkt. Beeindruckt vom Heiligen ist aber auch Christopher Eh: „Ich sehe den Tag nun erheblich positiver“, meint der Dietenheimer Bürgermeister.

Dass sich die Sicht auf den Tag, der immerhin seit dem 4. Jahrhundert begangen wird, ändert, daran hat Pfarrer Gerhard Bundschuh keinen unerheblichen Anteil. Zusammen mit den katholischen Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Dietenheim-Illerrieden richtete er zum dritten Mal einen Empfang zum „Tag der Paare“ im Don-Bosco-Heim aus – nach einem vorausgehenden Gottesdienst. Besonders im Fokus standen dabei runde und halbrunde Ehejubiläen mit den Endziffern vier und neun sowie Paare, die 2018 geheiratet haben. „Andere dürfen aber auch kommen“, betont der Geistliche. Über die Einladung wollten die Veranstalter einen Richtwert bekommen. Immerhin: Über 100 Personen haben sich angemeldet. „In der Kirche waren es noch mehr Besucher“, ergänzt Bundschuh.

Darunter eben das Ehepaar Eh. Im April wird Silberne Hochzeit gefeiert. „Ich schenke meiner Frau meistens Blumen, mindestens“, sagt Christopher Eh. Heuer nun sei eine Reise geplant. Ihr Rezept für eine gute Ehe beschreibt Birgit Eh so: „Man braucht gemeinsame Themen, aber auch Freiräume.“ Dazu gehöre jedoch ebenso Vertrauen, alles miteinander zu besprechen. Was sich der Bürgermeister wünscht? „Gemeinsam alt werden ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen.“

Gerhard Bundschuh sieht man seine Zufriedenheit an. „Man konnte sich während der Predigt unterhalten, das ist mal etwas anderes, und macht den Gottesdienst lockerer“, findet er. Dazu gehörte ebenfalls, dass sich die Paare gegenseitig segnen konnten. „An diesem Tag werden göttliche und menschliche Liebe besonders gefeiert“, befindet der Pfarrer.

Für Waldemar Wiedemann ist das ein besonderer Abend. „Als wir die Einladung bekommen haben, wünschte ich mir, dass es klappt.“ Der 89-Jährige pflegt seine demente Frau seit acht Jahren. Er zeigt nach oben: Es hat funktioniert. Sophia Wiedemann konnte mitkommen. 65 Jahre sind sie mittlerweile verheiratet. Amors Pfeil traf sie in der Arbeit, wie der Werkzeugmachermeister erzählt. Zunächst zu schüchtern, um seine Herzdame anzusprechen, wagte er es schließlich, als er die Gesellenprüfung in der Tasche hatte. „1951 habe ich ihr am Tegernsee einen Heiratsantrag gemacht.“ Doch die Verliebten konnten erst drei Jahre später ihren Bund fürs Leben besiegeln. Der Glaube habe ihnen geholfen, ihr nicht immer leichtes Leben zu tragen. „Ohne sie hätte ich das alles nicht schaffen können“, macht Waldemar Wiedemann seiner Frau eine rührende Liebeserklärung.

„Toll, dass sich die Leute so ansprechen lassen“, bewertet Pfarrer Gerhard Bundschuh den Gottesdienst samt Empfang. Sie erlebten eine positive Erfahrung mit der Kirche. „Das spiegelt sich auch bei der Verabschiedung wider.“ Es spreche sich herum. Die Zahl der Besucher nehme von Jahr zu Jahr zu. Und, natürlich, auch nächstes Jahr werde der Valentinstag wieder gefeiert. Bewirtet wurden die Gäste übrigens von Mitgliedern des Kirchengemeinderates und von den Pfarramts-Sekretärinnen.

Michaela Heger und ihr Mann Andreas sind sich zum ersten Mal bei einem Klosterwochenende begegnet. Den Ehebund schlossen sie vor 15 Jahren. „Die Veranstaltung heute zum Valentinstag ist nett, um der Beziehung ein kirchliches Fundament zu geben“, sagt die Gemeindereferentin. „Ich fand die Predigt toll“, erklärt ihr Mann, „es ging dabei um Liebe, Partnerschaft, Erneuerung.“ Sie gingen verändert heim, so die Eheleute.