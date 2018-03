Bach Osterkrone trotzt widrigen Bedingungen

Bach / Franz Glogger

In voller Pracht steht seit gestern die Osterkrone vor der St. Nikolauskirche. Im Erbacher Teilort Bach steckte der Freundeskreis „Frauengruppe mit Mann“ die rund 2000 bunt bemalten Ostereier in die Krone, die bereits vor einer Woche gekranzt worden war. Auf dem Bild sind Rose Hepp, Liselotte Schwer, Anne Vogt in Aktion zu sehen – außerdem der besagte Mann, Pensionär Helmut Gumpp (auf der Leiter). Lief es für die Schmückenden anfangs nicht so gut – immer wieder zerplatzten Eier wegen der Kälte – war das gestrige Werk nach zwei Stunden dann doch vollbracht. Wie seit dem Jahr 2005 üblich schmückt die Osterkrone nun vom Palmwochenende an den Dorf- und Kirchplatz.