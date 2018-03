Brauchtum Osterbrunnen

Merklingen / Joachim Lenk

Rechtzeitig vor Palmsonntag ist der Merklinger Osterbrunnen geschmückt worden. Seit ein paar Tagen erstrahlt er in seiner ganzen Pracht. Die Landfrauen haben ihn mit rund 800 marmorierten Ostereiern und Girlanden aus Tannenreisig verschönert. Eine schöne Tradition. Ebenfalls zur Tradition gehört in Merklingen in der Woche vor Ostern ein Konzert der Kirchenmusik. An Karfreitag, 20 Uhr, erklingen Werke alter und zeitgenössischer Komponisten. Die Abendmusik ist auch morgen, Palmsonntag, 19.30 Uhr, in der Andreaskirche in Nellingen zu hören.