Hülen-Sanierung Ortsmitte Asch erhält Schmuckstück

Blaubeuren / Thomas Spanhel

Die Stadt Blaubeuren lässt sich die Neugestaltung der Ortsmitte in Asch über 750 000 Euro kosten. Geplant ist, die zentral gelegene Hüle technisch auf dem neuesten Stand anzulegen und sie einladend als Treffpunkt und für Festlichkeiten zu gestalten. „Heute bin ich froh, dass vor 20 Jahren noch nicht genügend Geld da war, um die Hüle neu zu machen“, kommentierte Ortsvorsteher Ernst Keßler die einmütige Entscheidung des Ascher Ortschaftsrats zu dem Thema. „Die jetzige Lösung ist stimmig. Die Ortsmitte wird deutlich aufgewertet.“ Ähnlich sehen das Stadträte und Stadtverwaltung.

Die 730 Quadratmeter große Hüle wird von Grund auf neu gemacht. Künftig wird ein zwei­schichtiger mineralischer Boden die Hüle nach unten abdichten, erläuterte Ullrich Hundhausen vom gleichnamigen Geotechnik-Büro. Die alte Betonmauer rund um die Hüle wird abgebrochen und durch eine neue ersetzt, die oben durch witterungsbeständige Dolomit-Natursteine verschönert und mit Hilfe eines Sporns an der Rückseite statisch stabil gehalten wird. Rund um den größten Teil der Hüle wird aus Sicherheitsgründen ein Geländer aus Edelstahlgittern und mit Holzhandlauf errichtet. An der Westseite und an der Nordseite ermöglicht eine breite Rampe und eine Steinschüttung einen offenen Zugang zum Wasser.

Brunnen vorgesehen

Gestaltet wird die Ortsmitte rund um die Hüle mit kommunikativ angeordneten Sitzbänken, mit Schöpfbrunnen, Pflanzgefäßen und Pflasterflächen. Als Pflanzen schlägt die Landschaftsarchitektin Brigitte Fischer aus Asch Säulenhainbuchen, Stauden und Zwiebelpflanzen sowie Magerrasen vor. Wie bisher wird auch das Oberflächenwasser der benachbarten Flächen und Häuser aufgefangen und über Granitpflaster zur Hüle geleitet.

Bürgermeister Jörg Seibold freut besonders, dass viele Anregungen aus dem Ort aufgenommen wurden. Die Kosten seien zwar hoch – „primär aus technischen Gründen“: Es wäre allerdings schade, „wenn wir deshalb das Sahnehäubchen bei dem Projekt wegließen“.