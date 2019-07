Themen in diesem Artikel Kommunalwahl

Da sich bei konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrats Ersingen am Mittwochabend niemand um für das Amt des Ortsvorstehers beworben hat, geht das Gremium ohne regulär gewählten Vorsitzenden in die neue Amtsperiode. Auch die nahe liegende Möglichkeit, dass der bisherige Amtsinhaber Werner Miller die Geschäfte kommissarisch weiterführt, scheidet aus: Er hat bereits die Entlassung aus dem Ehrenamt beantragt. Miller war bei der Kommunalwahl am 26. Mai nicht mehr in das Gremium gewählt worden. Somit wurde der per Gemeindeordnung vorgegebene Weg beschritten und der 67-jährige Erwin Schenk als ältestes Mitglied zum vorläufigen Ortsvorsteher bestellt.

Stelle wird ausgeschrieben

In der Ortschaftsratssitzung am Mittwoch war auch der Erbacher Bürgermeister Achim Gaus. Er schlug vor, die ehrenamtliche Stelle nun öffentlich auszuschreiben, um „zeitnah“ wieder einen Vertreter und Ansprechpartner für Ersingen zu haben und nach der Sommerpause das Thema wieder zu diskutieren. Um die Stelle bewerben können sich dann alle Ersinger. Ein Ortsvorsteher, der nicht dem Gremium angehört, hätte dann lediglich kein Stimmrecht. Dem Vernehmen wird die Situation in Ersingen, mehr noch aber die Analyse der jüngsten Wahl, eine Diskussion über die Abschaffung der unechten Teilortswahl in Gang bringen. Dieses komplizierte Verfahren habe zum Teil erhebliche Verschiebungen und ungültige Stimmen zur Folge gehabt, so die Meinung in dem Erbacher Teilort.

Das ist das neue Gremium

Dem neuen Gremium gehören mit Mark Lintl (Ersinger Liste) Sabine Dannenmaier, Klaus Hoffmann, Michaela Winkler (Arbeitskreis Ersingen) sowie Stephanie Greiff (Wir für Ersingen) fünf neue Räte an. Weiter dabei sind Erwin Schenk für die Ersinger Liste, Tobias Asal, Otto Greiff, Anne Hemmler und Rainer Mann vertreten Wir für Ersingen

