Vielleicht war der Einstieg in diesen Abend ein wenig irreführend. Mit einer sehr heruntergedimmten Version von „I Put A Spell On You“ startete das Trio in den Abend, gerade so, als würden Sängerin Siyou Ngnoubamdjum und ihre beiden exquisiten Begleiter Joe Fessele am Piano und Christoph Scherer am Schlagzeug in einem dunklen, rauchigen Jazzclub stehen. Doch es war ein lauer Sommerabend und die Bühne erhob sich vor dem Pfleghof-Gebäude.

A...