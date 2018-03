Umwelt Offene Augen für Schutz der Natur

Seissen / Joachim Striebel

Bernhard Stich beurteilt nichts vom Schreibtisch aus. Er begibt sich grundsätzlich vor Ort. „Wenn ich draußen stehe, ist es was ganz anderes. Da drehe ich mich einmal um meine eigene Achse“, sagt der 68-Jährige. Seit 13 Jahren ist er ehrenamtlich als Naturschutzbeauftragter für den Alb-Donau-Kreis unterwegs. Dafür und für seinen Einsatz bei der Blaubeurer Gesellschaft für Urgeschichte (GfU), deren Geschäftsführer er 16 Jahre lang war, wird Bernhard Stich heute, 19 Uhr, im Blaubeurer Rathaus mit der Landesehrennadel ausgezeichnet.

Mit der Natur hatte Stich auch im Beruf zu tun. Der Förster war Revierleiter in Blaubeuren, bevor er im Zuge der Verwaltungsreform 2005 ins Landratsamt nach Ulm wechselte. Dort war seine Aufgabe die „Ressourcensteuerung“, wozu unter anderem der Holzverkauf und der Einsatz von Waldarbeitern und Maschinen gehört. Stich wurde damals gefragt, ob er das Amt des Naturschutzbeauftragten übernehmen wolle. Und zwar von Heiner Scheffold, der zu dieser Zeit vertretungsweise das Forstamt Blaubeuren leitete, selbst Naturschutzbeauftragter war und heute Landrat im Alb-Donau-Kreis ist.

Bernhard Stich ist als Naturschutzbeauftragter zuständig für die Gebiete der Städte Blaubeuren und Laichingen und der Gemeinden Berghülen, Heroldstatt und Westerheim. Er sieht sich als Vermittler zwischen Bürgern und Behörden. Er beurteilt Bauvorhaben im Außenbereich, ist involviert in Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten und Biotopen und berät Landwirte und Bauhof-Mitarbeiter bei der Gehölzpflege. Stich hat seine Tätigkeiten aufgelistet von A bis Z, wobei hinter den meisten Buchstaben mehrere Stichworte stehen. Die Themen reichen von Auffüllungen und Ausgleichsmaßnahmen über Orchideen und Ökokonto bis hin zu Windkraft und Waldwegebau.

Ein großes Thema ist auf der Laichinger und Blaubeurer Alb der Schutz der Hecken, die Lebensraum für viele Tiere bieten. Sie sind gesetzlich geschützt, selbst wenn sie nicht als Biotop kartiert sind. „Das verstehen die Leute nicht“, sagt Bernhard Stich. Gelegentlich machen sich Landwirte daran, Hecken, die sich ins Feld hinein ausgebreitet haben, zurück zu schneiden auf deren alte Größe. Dabei gelte der momentane Zustand als Biotop, erklärt Stich. Bauern stecken da vor einem Dilemma: Sie haben die volle landwirtschaftliche Fläche zur Bewirtschaftung angemeldet, was von den Behörden auch per Satellit überwacht wird. Und dürfen andererseits nicht mit der Kettensäge Hand anlegen. Stichs Rat: Eine Zwischenzone als „Krautsaum“ ausweisen.

Bernhard Stich hält die Augen offen, wenn er zwischen Blaubeuren und Westerheim unterwegs ist. Illegale Auffüllungen, Müllablagerungen oder die Ausbringung von Gärresten in der Nähe von Biotopen bleiben ihm nicht verborgen. Wo gefrevelt wird, muss der Naturschutzbeauftragte einschreiten. „Es gibt gesetzliche Vorgaben“, sagt Stich, der die Verstöße an die Untere Naturschutzbehörde weiterleitet. Nur einmal in 13 Jahren sei er heftig beschimpft worden. „Ich betreibe das mit Augenmaß“, sagt Bernhard Stich. Er sucht mit den Betroffenen nach Lösungen. Beispielsweise mit einem Landwirt beim Bau einer Biogasanlage, die nach den ersten Plänen das Landschaftsbild erheblich gestört hätte. Stich regte an, die Anlage teilweise in einen Berg reinzuschieben. So ist sie kaum sichtbar, zudem hat der Bauer mehr Hoffläche gewonnen.

Apollofalter wieder da

Der Anbau von Pflanzen für Biogasanlagen und andere Formen der Landbewirtschaftung lassen wenig Platz für andere Arten. Deswegen sind Biotope und Schutzgebiete wichtig. Schon während seiner Tätigkeit als Förster hat sich Bernhard Stich um den Lebensraum für den Roten Apollofalter im Blautal gekümmert. Heute zählt seine Einschätzung bei der Veranlassung von gezielten Pflegemaßnahmen. Bernhard Stich schätzt sich glücklich, dass jetzt an anderer Stelle in seinem Zuständigkeitsbereich der zweite vom Aussterben bedrohte Apollofalter, der Schwarze Apollo, wieder aufgetaucht ist. Auch dort geht es darum, Flächen mit Futterpflanzen für die Raupe und Nektarpflanzen für den Schmetterling offen zu halten. Stich setzt gern auf Weidetiere, damit nicht in wenigen Jahren wieder Geld fürs Freischneiden in die Hand genommen werden muss. In seinem Aufgabenkatalog stehen unter dem Buchstaben Z die Stichworte Zebubeweidung und Ziegenbeweidung.