Projekt Ofenbau im Steinzeitdorf

Blaustein / sam

Einen Ofen bauen, wie er in Ehrenstein schon vor 6000 Jahren benutzt wurde: Das plant der Förderverein Steinzeitdorf Ehrenstein gemeinsam mit „Steinzeitkoch“ Sigi Körner am Wochenende 9. und 10. Juni. Ein solcher Ofen könne zum Herstellen von Fladen und Brot, zum Darren von Obst, Gemüse und vielleicht auch Fleisch benutzt worden sein, schreibt Vereinsvorsitzende Beate Specker in einer Einladung an Vereinsmitglieder und Interessierte.

Mit dem Bau des Ofens wolle man lernen, wie die Menschen im Neolithikum mit den zur Verfügung stehenden Nahrungsmitteln gekocht haben. Der Ofen selbst wird aus Lehm gemauert und hat eine Kuppelform. Dieser Nachbau ist ein Pilotprojekt für den Ofen im für 2019 geplanten Nachbau eines Steinzeithauses.

Der Demonstrationsofen wird – entgegen der historischen Vorgabe – auf einem bedienfreundlichen Sockel gebaut, auf dem dann Holzbohlen und Ziegelmehl belegt, bevor mit Schichten aus Lehm, Weiden/Haselnussgeflecht und Strohlehm der Ofen gebaut wird.

Das Bauprojekt beginnt mit der Vorstellung am Samstag, 9. Juni, um 14 Uhr auf dem Gelände des Steinzeitdorfes. Die ersten Arbeiten werden die Tonvorbereitung und das Schneiden der Ruten an der Blau sein. Am Sonntag, 10. Juni, beginnt der eigentliche Ofenbau. Da nicht vorhersehbar ist, wie lange der Bau dauert, plant der Förderverein die darauffolgenden Donnerstage für die Fertigstellung des Ofens ein. Ein Einstieg zu Mitarbeit ist für Interessierte zu jedem Zeitpunkt möglich. In der zweiten Julihälfte soll der Ofen dann fertig getrocknet sein, so dass er in der Ferienzeit und für den Steinzeithock am 16. August zur Verfügung steht. Wer mitbauen will, kann sich unter steinzeitdorf@gmail.com anmelden.