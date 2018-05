Bauen Öko-Ausgleich nicht vorgeschrieben

Dornstadt / Thomas Steibadler

Die Erschließung des Baugebiets Hahnenweide IV in Dornstadt läuft bereits. Im ersten Abschnitt entstehen dort Einzel-, Doppel-, Reihen und Mehrfamilienhäuser. Auch in den Teilorten Temmenhausen und Scharenstetten soll vom nächsten Jahr an gebaut werden. Beide Bebauungspläne durchlaufen das „beschleunigte Verfahren“, in dem kein Umweltbericht erforderlich ist.

Im Gebiet Schwarzhülen­äcker II in Temmenhausen werden 27 Bauplätze zur Verfügung stehen. Die Grundstücke am nordöstlichen Ortsrand sind knapp 500 bis gut 600 Quadratmeter groß und sollen von Herbst an erschlossen werden. In den ersten zwei Abschnitten sind etwa 15 Bauplätze geplant, der Rest soll von 2020 oder 2021 an zur Verfügung stehen.

Den Beschluss, den Bebauungsplan aufzustellen, hat der Gemeinderat bereits im Herbst 2016 gefasst. Entsprechend des damals üblichen Verfahrens hat das beauftragte Planungsbüro auch einen Umweltbericht erstellt. Dieser kommt zu dem Schluss, dass innerhalb des etwa 20 000 Quadratmeter großen Baugebiets kaum ein ökologischer Ausgleich möglich wäre. Diesen müsste die Gemeinde daher an anderer Stelle vornehmen.

Ausgleich möglich

Inzwischen ist nach einer Änderung des Baugesetzbuchs für kleine Baugebiete an Ortsrändern ein beschleunigtes Plan-Verfahren möglich. Demnach sind weder Umweltbericht noch ökologischer Ausgleich notwendig. Nun da der Umweltbericht „Schwarzhülenäcker II“ bereits vorliegt, könnten die Vorschläge aber auch umgesetzt werden, sagte Bürgermeister Rainer Braig: „Wir müssen nicht, aber wir können.“

Der Bebauungsplan „Im Anger“ ist Ende vergangenen Jahres bereits in diesem beschleunigten Verfahren auf den Weg gebracht worden. Auf etwa 11 000 Quadratmetern sollen am nordwestlichen Ortsrand von Scharenstetten 480 bis 590 Quadratmeter große Grundstücke mit Einzel- und Doppelhäusern bebaut werden.

Für die Obstbäume, die für die Erschließung gefällt werden müssen, und die anderen Eingriffe ist kein ökologischer Ausgleich notwendig. Der Planer schlägt vor, extensive Blühstreifen anzulegen sowie Nisthilfen für Vögel aufzustellen.

Ebenso wie der Bebauungsplan „Schwarzhülenäcker II“ wird „Im Anger“ jetzt öffentlich ausgelegt.