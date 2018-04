Parteien Ochs ist die neue Vorsitzende

Erbach / Franz Glogger

Ein SPD-Urgestein führt seit kurzem den Ortsverein Erbach: Maria Magdalena Ochs. Die 65-jährige Stadträtin ist bei der Jahreshauptversammlung am Samstag zur Ersten Vorsitzenden gewählt worden. Die bisherige Amtsinhaberin Brigitte Kalin wechselte in den Beirat. Die weiteren Posten: Stellvertreter Karl Class, Kassierer Wolfgang Garhofer, Schriftführer Norbert Herbst, weitere Beisitzer Paul Heisterkamp, Jonas Wieczorek.

Der Ortsverein, zu dem auch Oberdischingen gehört, sieht gestärkt in die Zukunft. Mit dem Zuwachs von fünf Genossen im vergangenen Jahr sowie zwei in diesem sind es nun 25 Mitglieder. Zentrales Thema sind die Kommunalwahlen 2019, voraussichtlich Ende Mai. Der Vorsitzenden ist es wichtig, rechtzeitig mit den Vorbereitungen zu beginnen. Ihr Wunsch, dass sich für die noch am selben Abend gebildete Arbeitsgruppe aus jedem Teilort ein Helfer meldet, wurde fast erfüllt.

„Wenn wir das Thema frühzeitig angehen, dann klappt das auch“, sagte Ochs. Neben Formalien wie Plakatieren sei das Gewinnen von Kandidaten die wichtigste Aufgabe. „Das ist kein Selbstläufer“, sagte Ochs. Zugleich ist sie optimistisch, dass die bundesweit angestoßene Erneuerung der Partei auch vor Ort gelingt. „Wir müssen aber im Blickfeld der Öffentlichkeit bleiben“, betonte die Vorsitzende. Erreichen möchte sie das zum Beispiel mit Diskussionen über lokalpolitische Themen. Als Gäste sagten die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis und der Kreisvorsitzende Julius Bernickel dem Ortsverein ihre Unterstützung zu.