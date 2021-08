Streuobstwiesen sind ökologisch sehr wertvoll. Sie sind Lebensraum für Insekten, Vögel, Fledermäuse und kleine Säugetiere wie Igel und Siebenschläfer. Für den Menschen liefern sie Äpfel und Birnen, aus denen seit Jahrhunderten Saft und Most gepresst wird. Doch die alte Kulturlandschaft ist bedroht: Zum einen durch Neubaugebiete an den Ortsrändern und zum anderen, weil vielen Besitzern die Pflege von Bäumen und Grünland zu aufwändig is...