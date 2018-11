Rohstoffe Obolus für den Sandabbau?

Erbach / fg

Rohstoffe können nur dort abgebaut werden, wo sie vorhanden sind. Darüber war sich der Erbacher Gemeinderat am Montag einig, als es um eine Stellungnahme zum Sandabbau in den „Rainhauäckern“ zwischen Ringingen und Bach ging. „Ich frage mich, wo ist unser Vorteil?“, sagte August Weber, Sprecher der Freien Wähler.

Er wisse von anderen Gemeinden, dass dort gewissermaßen ein Obolus entrichtet werde. Ein solcher stehe speziell Ringingen zu – für die Nutzung der Gemarkung und Straßen durch die Lkw. Eine Form dafür könnten etwa Spenden für die Kirchensanierung sein. Bislang habe er in der Sache dem Ortschaftsrat vertraut. Aber er müsse erkennen, dass dieser „nicht die richtigen Fragen stellt“.

Bürgermeister Achim Gaus bremste Weber. Das Gesetz lasse für solche Einnahmen keinen Spielraum, ansonsten laufe dies auf Korruption hinaus. Allerdings sehe auch er die Belastung, vor allem von Ringingen und Bach. Ortsvorsteher Georg Mack habe aber signalisiert, dass er mit den Betreibern gut klar komme und diese auf Beschwerden meistens sehr schnell reagierten.

Elmar Röhr (SPD) ärgert, dass Sand von Erbacher Gemarkung auch exportiert wird, etwa nach Österreich. Das sei ein nachlässiger Umgang „mit unseren Bodenschätzen“. Für die Kritik hatte Constantin von Ulm-Erbach (CDU) kein Verständnis. Gerade eine gedeihende Region wie die um Ulm sei angewiesen auf den Austausch von Rohstoffen und trage maßgeblich zur hiesigen Wertschöpfung bei. „Da sind wir ein extremer Nutznießer“, sagte er. Da sei es nur gerecht, von den eigenen Rohstoffen abzugeben. Das müsse Weber ja besonders gut wissen, der Material für seinen Steinmetzbetrieb vornehmlich nicht aus der Region beziehe. „Sonst müssten wir nur noch mit Sandstein bauen“, merkte der Stadtrat spitz an.

Der erstmals 1997 genehmigte Abbau in den „Rainhauäckern“ sei bei einem der beiden Betreiber „nie so richtig los gegangen“, berichtete der Leiter der Bauverwaltung Uwe Gerstlauer. Nun wolle das 2010 in den Besitz gekommene Ulmer Unternehmen im Zuge dieser ersten Genehmigung wohl bis 2025 abbauen.

Im Ortschaftsrat Ringingen, der vergangene Woche tagte, hatte ein Vertreter der Firma mitgeteilt, dass pro Arbeitstag etwa 500 Tonnen gewonnen werden, was rund 25 Lkw-Fahrten entspreche. Auf die Vorschläge verschiedener Stadträte hin, wurden in die Stellungnahme zwei Zusätze aufgenommen: eine Frist für die Renaturierung; sowie die Forderung, dass die an der Grube vorbeiführende Landesstraße nicht – wie bisher schon öfter – verschmutzt werden soll. Bei einer Gegenstimme von Schenk sprach sich der Gemeinderat für den Abbau aus. Der Ortschaftsrat Ringingen hatte geschlossen zugestimmt.