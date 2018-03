Nellingen Nur in haushaltsüblichen Mengen

Nellingen / rh

Der Gemeinderat hat eine Benutzungsordnung für den neuen Grünsammelplatz bei der Kläranlage erlassen. Darin ist unter anderem aufgeführt, wer „verwertungsfähige Pflanzenteile“ anliefern darf – nämlich nur Eigentümer und Besitzer von Grundstücken in der Gemeinde. Auf Nachfrage von Herbert Bühler gilt dies beispielsweise auch für Gärtner, die im Auftrag in Nellingen tätig sind. Für die Einhaltung der Ordnung hat die Gemeinde zwei Nellinger eingestellt. Nicht angeliefert werden dürfen etwa Abfälle aller Art, Bauschutt, Essensreste, Katzenstreu oder Wurzelstöcke.

Im Gremium wurden erste Erfahrungen ausgetauscht. So sei es ein Problem, wenn ungewöhnlich viel Baum- oder Heckenschnitt gebracht wird, beispielsweise mit Traktoren. Deshalb sind die Container sehr schnell voll gewesen. Doch heimgeschickt wurde niemand, stellte Bürgermeister Franko Kopp klar. Das Grüngut soll in solchen Fällen neben den Containern abgeladen werden, und der Bauhof räumt es später wieder ein. Allerdings dürfen nur „haushaltsübliche Mengen“ angeliefert werden, ergänzte Kämmerer Werner Zimmermann. Ansonsten sei die Entsorgung mit erheblichem Mehraufwand verbunden. Dies bedeutet mehr Kosten und in der Konsequenz auch höhere Gebühren.

Für größere Mengen an Baum- und Heckenschnitt will die Gemeinde künftig spezielle Häckseltermine anbieten – einen im Frühjahr und einen im Herbst. Als Sammelstelle soll das Gelände beim Bauhof dienen. Bürgermeister Kopp will den nächsten Häckseltermin so schnell wie möglich anbieten.