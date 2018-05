Entwicklung Nur ein Katzensprung zur B 30

Dellmensingen / Franz Glogger

Das hätten sich die seinerzeit in der Verantwortung stehenden Dellmensinger Gemeinde­oberen nicht träumen lassen: Das bis heute unbebaute Gewerbegebiet „Triebäcker“ bekommt indirekt einen Autobahnanschluss – mit der Verlegung der 19,7 Hektar großen Fläche in den Bereich des Anschlusses der geplanten Querspange an die vierspurig ausgebaute B 30. Den Grundsatzbeschluss hat der Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig gefasst.

Erbacher Gemeinderat, Ort­schaftsrat und Verwaltung sind sich seit 2013 einig darüber, dass die „Triebäcker“, gewissermaßen im Niemandsland zwischen Dellmensingen und Donaustetten gelegen, dort keinen Sinn mehr machen. War die vorbeiführende alte Landstraße damals noch die wichtigste Verbindung zum Bodensee, ist sie durch die heutige B 30 längst abgelöst.

Eine Untersuchung habe vier mögliche Standorte ergeben, erläuterte Ortsvorsteher Reinhard Härle dem Gremium. Drei davon haben klare Nachteile: zu nahe am Ort oder an Stromleitungen oder von Emissionsradien bestehender Schweineställe betroffen, weshalb in erheblichem Maße bebaubare Fläche abgezogen werden müsste. Nicht so Variante zwei im Gewann „Breitenried“. Dieses liegt im Winkel von B 30 und Humlanger Straße beziehungsweise der künftigen Querspange.

Anschluss mittels Kreisverkehr

Dort könnten gut 17 Hektar übernommen werden. Ein weiterer, besonders für die Landwirtschaft gewichtiger Grund sei, dass die Fläche die geringste Bodenqualität im Vergleich zu den anderen Standorten habe. Der Anschluss des Gebiets soll über den geplanten Kreisverkehr in der Humlanger Straße erfolgen. Von dort aus geht es dann direkt auf die B 30.

Dass der Ort über ein derart üppiges Areal innerhalb des bestehenden Flächennutzungsplans (FNP) verfüge, sei den damaligen Räten zu verdanken, lobte Rudolf Scherer deren zukunftsweisende Entscheidung.

Helmut Braun stellte klar, dass die Verlegung der gesamten Stadt Erbach zugute komme und für die Dellmensinger Landwirtschaft eine schwere Bürde bedeute. Dennoch stimme er im Sinne des Gemeinwohls zu.

Die nächsten Schritte: Gespräche mit dem Nachbarschaftsverband Ulm über eine Änderung des FNP, mit dem Regierungspräsidium Tübingen über die Einbindung des Kreisverkehrs und mit dem Amt für Flurneuordnung über die Beteiligung am laufenden Verfahren. Am kommenden Montag berät darüber der Technische Ausschuss, am 18. Juni der Erbacher Gemeinderat.