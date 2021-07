In Dietenheim-Regglisweiler hat sich am Freitag ein Erdrutsch ereignet. Wie die Augsburger Allgemeine berichtet, sind vor einem Wohnhaus der Garten und die Terrasse abgesagt. Das Haus wurde zur Sicherheit evakuiert. Es steht an einem recht steilen und bewaldeten Hang.

Bewegt sich die Erde weiter?

Mit Messsonden versucht das Technische Hilfswerk herauszufinden, ob sich die Erde weiter bewegt. Bisher gibt es offenbar keine Veränderungen. Die Ursache des Erdrutsches ist noch unklar. Ob im Haus jemand verletzt wurde, ist ebenfalls nicht bekannt.