Sanierung Noch kein Förderbescheid für Schule

Wain / Dave Stonies

Im Verfahren zur Sanierung der Grundschule gibt es Probleme. Doch deshalb will die Gemeinde Wain nicht die Handbremse ziehen. Vor zwei Monaten hatte sich der Gemeinderat für eine große Sanierung der örtlichen Grundschule entschieden. Es geht um lange beschlossene Investitionen von rund 700 000 Euro. . Ende März hatte die Verwaltung daher einen Zuschuss aus dem Sanierungsfond des Landes Baden-Württemberg beantragt, in der Hoffnung, noch in diesem Jahr mit den Umbaumaßnahmen beginnen zu können.

Doch hatte man die Rechnung ohne das Regierungspräsidium gemacht. Aus Tübingen gab es vorerst kein grünes Licht. Frühestens Ende Juni könne mit einem Förderbescheid gerechnet werden. Der geplante Termin für die Sanierung in den Sommerferien wäre dann nicht mehr haltbar, weil es vorgegebene Fristen in einem förmlichen Ausschreibungsverfahren gibt. Das teilte Bürgermeister Stephan Mantz jüngst im Gemeinderat mit.

Doch haben Regierungspräsidium und Kultusministerium der Wainer Verwaltung wenigstens die Erlaubnis erteilt, die Arbeiten für den Umbau schon jetzt auszuschreiben. Dies berge, wie Mantz sagte, zwar ein „kleines Risiko“. Wenn nicht alles bezuschusst werde, müsse die Gemeinde den Rotstift ansetzen und einige Punkte vom Sanierungsplan streichen. Doch gehe es darum, den engen Zeitplan einzuhalten. Ein Verschieben ins nächste Jahr schließt Mantz aus, weil sonst Fördermittel aus dem Ausgleichsstock wieder neu betragt werden müssten. Die Gelder für 2019 sind aber schon anderweitig verplant. Der Gemeinderat votierte für die vorgezogene Ausschreibung.