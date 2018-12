Wain Nikolausmarkt in Schäfers Kulturstadel

Nikolausmarkt in Schäfers Kulturstadel

Wain / Kurt Högerle

„Alles, was Sie hier sehen, wurde mit Liebe hergestellt.“ Dieser Satz, ausgesprochen von einer Ausstellerin in Schäfers Kulturstadel, steht für das gesamte Konzept in Theo Koblers Kulturstadel. Einmal im Jahr werden die Bühnen nicht von Künstlern, Sängern oder Instrumentalisten, sondern von Kunsthandwerkern, Schmuckherstellern, Malern und Bildhauern, Herstellern von Bio-Spezialitäten oder lokalen Stoffdesignern bevölkert. Alle einte, dass sie aus der unmittelbaren Region stammen, sehr oft aus Wain selber.

Auch wenn sich der Andrang im Vergleich zu anderen Weihnachtsmärkten in Grenzen hält, so sind die Aussteller dem Stadel seit vielen Jahren treu. „Wir präsentieren ausschließlich Handgemachtes“, wusste eine Ausstellerin, „und die Käufer wissen das zu schätzen“. Auf vielen Weihnachtsmärkten werde in der Hauptsache chinesische Billigware verramscht, und das sei „für Kunsthandwerker kein gutes Verkaufsumfeld“.

Sogar der Nikolaus, der traditionell am Sonntagnachmittag die Kinder beschenkt, ist – relativ – echt. Denn Theo Kobler braucht keinen künstlichen Bart. Echter und üppiger als mit Koblers natürlicher Kinnbehaarung konnte weder der Nikolaus noch ein Weihnachtsmann ausgestattet sein. Die Aussteller waren zufrieden mit den Umsätzen, und die Kinder, wie man nach der kleinen Feier zum Abschluss der zweitägigen Veranstaltung hören konnte, mit Koblers Geschenken auch. Die waren übrigens, wie alles an diesem Wochenende, handgemacht, nämlich von der zweiten Vorsitzenden Evelyn Klein.