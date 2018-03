Engagement Niemanden drängt es in den Vorstand

Langenau / Diana Prutzer

Der Ist-Zustand war schnell erklärt: „Wir haben keinen Vorstand“, eröffnete Werner Kastler die Sitzung des Obst- und Gartenbauvereins. Am Montagabend traf sich der Langenauer Traditionsverein, um darüber zu beraten, wie es weitergehen soll. Denn bei den Wahlen vor einigen Wochen war es nicht gelungen, Mitglieder für die Ämter in der Vorstandschaft zu gewinnen. Weshalb Kastler kommissarisch für ein weiteres Jahr auf dem Posten des Vorsitzenden bleibt.

Da dies aber nur übergangsweise so bleiben wird, berieten und diskutierten zwei Dutzend der insgesamt 280 Mitglieder über die zukünftige Struktur und die Aufgabenverteilung innerhalb des Vereins. Schließlich stand der Fortbestand des Vereins auf dem Spiel, sofern sich bis zu den nächsten Wahlen keine potentiellen Nachfolger finden.

Nach insgesamt drei Jahrzehnten in der Vorstandschaft möchte Werner Kastler sein Amt niederlegen und brachte das auch bei der Krisensitzung deutlich zur Sprache. „Irgendwann muss man auch mal einen Schnitt machen nach 30 Jahren“, sagte der 65-Jährige. Diesen Entschluss treffe er aus gesundheitlichen Gründen und weil er darin eine Chance sehe, Aufgaben fortan auf mehrere Schultern zu verteilen.

Wie konkret die Verteilung der Aufgaben aussehen soll, diskutierten die Vereinsmitglieder und legten dabei zunächst die Aufgaben der künftigen Vorsitzenden, Kassierer und Schriftführer fest.

Denn schnell war einer der Gründe für die derzeitige Schräglage ausgemacht: Über Jahre hinweg waren die Aufgabengrenzen verwischt worden. Deshalb pochten die Mitglieder darauf zu wissen, was genau in den Ämtern auf sie zukommen wird. Klar wurde an diesem Abend, dass vieles vom Vorsitzenden übernommen wird, was eigentlich nicht zu seinem Tätigkeitsbereich gehört.

Obwohl Kirsten von Thun ihr Amt als Kassiererin ebenfalls niederlegen wollte, erklärte sie sich im Laufe des Abends bereit, den Posten weiterhin zu übernehmen „wenn es an mir liegen würde, dass sich der Verein auflöst“. Zur Entlastung möchte der Verein ihr einen zweiten Kassierer zur Seite stellen.

Michael Kastler, der bereits die Homepage der Obst-und Gartenbauer betreibt, wird sich bei den nächsten Wahlen als erster Schriftführer aufstellen lassen. „Jetzt geht es um die Weichenstellung, nachdem ein Grundgerüst geschaffen wurde“, schloss Kastler den Abend. „Man könnte die Zeit nutzen und weitere Kandidaten bis zur Wahl in einem Jahr schon an die Ämter heranführen“. Die Suche nach zwei Vorsitzenden und Stellvertretern wurde in Gang gesetzt.

Pläne vorantreiben

In der Frühjahrsversammlung am 16. April möchten die Mitglieder an die Pläne aus der Krisensitzung anknüpfen. Um 19.30 Uhr trifft sich der Verein wieder im Vereinsheim der Eigenheimer auf dem Galgenberg.