Versorgung Niederstotzingen: Weg frei für Discounter

Niederstotzingen / Kurt Fahrner

Der bisherige Netto-Verkaufsmarkt in Niederstotzingen am „Place de Bages“ schließt zum Jahresende. In Nachbarschaft des Feuerwehrhauses soll ein neuer Netto-Markt mit einer Verkaufsfläche von 1050 Quadratmetern und zusätzlichen 66 Quadratmetern für einen Back-Shop in diesem Jahr erstellt und eröffnet werden. Mit dem Beschluss zum Bebauungsplan „Sondergebiet Netto-Markt Niederstotzingen“ ebnete der Gemeinderat jetzt den Weg, um das Vorhaben zu verwirklichen. „Ob es klappt, kann ich nicht garantieren“, sagte Bürgermeister Marcus Bremer nach fast zweijähriger Verfahrensdauer für den Bebauungsplan mit vielen Anregungen, Bedenken und Einsprüchen.

Auf 36 Seiten hatte Planerin Sandra Gansloser die zuletzt nach öffentlicher Auslegung der Planunterlagen eingegangenen Kritikpunkte gegen den Netto-Neubau fixiert und zusammen mit Bürgermeister Bremer erläutert. Es ging einmal mehr um Grundsätzliches wie die Sicherung der Grundversorgung, Landschaftsverbrauch oder Nutzung des bisherigen Netto-Marktes. Für Bürgermeister und den Gemeinderat war klar: „Wir brauchen den neuen Netto-Markt, nachdem der bisherige aufgegeben wird.“