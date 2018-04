Betreuung Nicht überall kurze Wege für kurze Beine

Laichingen / Joachim Striebel

Kurze Beine, kurze Wege“ (BWV-Stadtrat Reiner Fink). „Wir haben für den Bahnhalt gestimmt und sollen jetzt nicht für den Kindergarten stimmen“ (BWV-Stadträtin Margit Nägele). „Machtolsheim ist für Laichingen das Tor zur Welt“ (Igel-Stadträtin Gisela Steinestel). „Wir bitten darum, für eine langfristige und nachhaltige Lösung ins Kinderhaus Machtolsheim zu investieren“ (Ev-Katrin Kienle, Elternbeirätin aus Machtolsheim). An guten Argumenten zum Ausbau des städtischen Kinderhauses „Pusteblume“ in Machtolsheim fehlte es bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend in Laichingen nicht. Dass dort der Platz für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren (U3) und zwischen drei und sechs Jahren (Ü3) nicht ausreicht, war unstrittig. Wie darauf reagiert werden soll, allerdings schon. Am Ende beschloss der Gemeinderat, mit kurzfristig umsetzbaren Lösungen in der Gesamtstadt den Verpflichtungen bei der Kinderbetreuung nachzukommen.

Engpass schon 2018

Mit Zahlen hatte zuvor Sachgebietsleiterin Svenja Troll den schon zum kommenden Kindergartenjahr zu erwartenden Engpass in Laichingen verdeutlicht. So fehlen im Ü3-Bereich 26 Plätze, im Krippenbereich bis zu 14 Plätze. Regelmäßig würden die Zahlen erhoben, erläuterte Bürgermeister Klaus Kaufmann. Dennoch habe die jüngste Erhebung durch viele Geburten und den Zuzug von Familien zu überraschenden Ergebnissen geführt. Kinderbetreuung sei eine Pflichtaufgabe. „Diese Herausforderung werden wir meistern müssen“, sagte Kaufmann.

Er schlug vor, innerhalb der nächsten zwei Monate über eine langfristige Lösung für die Gesamtstadt zu beraten, zunächst aber Beschlüsse zu fassen für Maßnahmen, die rasch greifen. Bei einer Gegenstimme und vier Enthaltungen beschloss der Gemeinderat Folgendes: Die Kleingruppe im katholischen Kindergarten „Regenbogen“ in Laichingen wird zu einer vollen Gruppe aufgestockt, und zwar sobald Bedarf besteht, voraussichtlich im September 2018. Falls nötig, wird auch die Kleingruppe im Kindergarten „Auf dem Berg“ in Feldstetten aufgestockt. Für den U3-Bereich wird im Kindergarten „Albzwerge“ in Suppingen eine Krippe mit zehn Plätzen eingerichtet. Räume sind vorhanden, Träger ist der Evangelische Diakonieverband Ulm/Alb-Donau. Dieser fordert eine Finanzierung der Stadt zu 100 Prozent. Bei Bedarf wird darüber hinaus in Zusammenarbeit mit dem Tagesmütterverein eine Kindertagespflegeeinrichtung installiert in dem aufgegebenen „Delau“-Kindergarten in Feldstetten. In Machtolsheim oder in Laichingen habe die Stadt keine Räume dafür gefunden, berichtete Kaufmann.

Kleinkinder von Machtolsheim nach Feldstetten zu fahren, konnten sich mehrere Stadträte nur schwer vorstellen. „Das ist gegen die Pendler-Bewegungen“, sagte Ulrich Rößler (BWV). Für ihn steht die Reaktivierung von Räumen in dem von der Stadt geschlossenen „Delau“-Kindergarten an letzter Stelle. Er befürchtet, dass sich der Gemeinderat unglaubwürdig macht.

In Machtolsheim hatten Elternbeirat und Ortschaftsrat auf eine Lösung vor Ort gehofft. Dort gibt es in der „Pusteblume“ nach einer jüngst erweiterten Betriebserlaubnis 67 Plätze. In zwei der drei Gruppen („altersgemischte Gruppen“) werden auch jeweils bis zu drei Kinder unter drei Jahren betreut. Jedes der unter Dreijährigen zählt rechnerisch doppelt. Nach den derzeitigen Anmeldezahlen fürs kommende Kindergartenjahr fehlen insgesamt zwei Plätze, die Stadtverwaltung rechnet damit, dass die Lücke noch größer werden wird.

Wie Ortsvorsteher Jochen Sinn berichtete, hatte sich der Ort­schaftsrat einstimmig für das Aufstellen eines Containers ausgesprochen. „Wir sollten Kinder dort betreuen, wo sie wohnen“, sagte Sinn. Bauamtsleiter Günter Hascher präsentierte in der Gemeinderatssitzung Zahlen für ein Raummodul. Einschließlich Erschließung und Miete würden innerhalb von fünf Jahren Kosten von 290 000 Euro anfallen. Das Geld sei nicht vorhanden, sagte Kämmerer Thomas Eppler. „Man kann den Machtolsheimern jetzt nichts versprechen“, lautete das nüchterne Fazit von Bernhard Schweizer (LAB). Es brauche eine Gesamtlösung.

Viele Eltern waren zur Gemeinderatssitzung gekommen. Elternbeirätin Ev-Katrin Kienle hatte im Rahmen der Bürgerfragestunde eindringlich für Investitionen in Machtolsheim geworben. Der Elternbeirat hatte einen Brief an alle Gemeinderäte geschickt und gleich eine Skizze für einen Anbau an die „Pusteblume“ mitgeliefert. Vielleicht kommen die Ideen ja bei den nächsten Beratungen des Gemeinderats zum Tragen.