Konzert Nicht nur Düsteres

Nellingen / Sabine Graser-Kühnle

Es ist alter Brauch in Merk­lingen, dass die Kirchenmusik, nämlich der örtliche Posaunenchor, zusammen mit den Chören des Gesangvereins Liederkranz, an Karfreitag konzertiert. Nicht ganz so alt ist die Tradition, dass das Konzert an Palmsonntag zuvor an anderer Stätte aufgeführt wird. Erstmals waren die Musiker und Sänger diesen Palmsonntag in der ­benachbarten Andreaskirche in Nellingen zu Gast. Dass die Liedauswahl, insbesondere die der Kirchenmusik, nicht nur einer düsteren Karfreitagsstimmung entspricht, ist vielerlei Faktoren geschuldet. Zum einen sind die Bläser stark auf den jährlichen Posaunentag ausgerichtet, zum anderen will Dirigent Johannes Ruhland mit seiner Kirchenmusik Merklingen ein breites Publikum beglücken. Das ist am Sonntag gelungen – nicht nur der Kirchenmusik sondern auch dem gemischten Chor und dem Song Circle.

Ganz im Sinne des Konzerttags, Palmsonntag, stieg die Kirchenmusik mit einer fanfarenartigen „Intrada“ von Georg Philipp Telemann ein. Der musikalisch ­illustrative Kompositionsstil der Romantik drückte deutlich Hoffnung in der Kantate „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy aus. In der ­Lesung griff Karin Ritz passend diesen Psalm auf.

Der übrige Bläservortrag war der Jahreslosung „Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst“ gewidmet. Das waren insbesondere Werke, die sich um Wasser ranken. Hervorzuheben ist „Die Moldau“ von Friedrich Smetana, arrangiert für vierstimmigen Bläserchor. Mit Verve dirigierte Johannes Ruhland seine Bläser durch dieses bilder­reiche Werk.

Im Übrigen kredenzte die Kirchenmusik ihren Zuhörern Stücke von Zeitgenossen, vielfach in jazziger Manier komponiert. Eingängige Musik aus der populären Kirchenmusik, insbesondere Vorspiele und Begleitsätze zu modernen Kirchenliedern. „Leben aus der Quelle“ von Lars Gaupp, „Aus den Dörfern und aus Städten“ von Urs Bicheler, „Wir strecken uns nach dir“ (Saretzki/Georgii) und „Wade in the water“ von Friedrich Veil. Vor allem diese Stücke gingen den Bläsern scheinbar mühelos von den Lippen. Auch „Jesu geh voran“ kam im modernen Gewand von Hans-Joachim Eißler daher. Mit strahlenden Trompeten setzte der Bläserchor in „Handelian Song“ von Robert van Beringen den Konzertschlusspunkt.

Für das Publikum erlebbare Stimmungen erzeugte auch der gemischte Chor des Liederkranz’ mit seinen Vorträgen. Absolut schlicht, und damit umso berührender, der A-cappella-Gesang im Vergleich zu dem den Kirchenraum ausfüllendem Klangvolumen des Bläserchors. Ängste und Hoffnung zugleich drückte der Chor mit „In jener der letzten Nächte“ von Anton Bruckner aus, spürbar das Leid im Silchersatz „Schau hin nach Golgatha“. Locus Iste (dieser Ort), die lateinische ­Motette von Anton Bruckner, bahnte sich unter dem souveränen Dirigat von Hellmut Stolz stimmungsvoll ihren Weg in die Herzen der Zuhörer.

Mit dem Auftritt des jungen Liederkranz-Chores „Song Circle“ vermischten sich Kirchenmusik und Liederkranz, denn einige junge Bläserinnen schlüpften in die Sängerreihen. Der junge Chor hat ebenfalls Werke in zeitgemäßer Bearbeitung gewählt und brachte eine erfrischende Version des Gospelklassikers „Swing low“ zu Gehör.

Flott, mit eindrücklichem Pianissimo-Echo, kam „Sinner, you know“ daher und mit einem alles überstrahlenden Sopran sang der Song Circle Richard Lloyds „Christ is our cornerstone“, „Christ ist unser Eckstein“, ein inbrünstiges Glaubensbekenntnis.

Großer Applaus war der verdiente Lohn, für den sich die Kirchenmusik mit einem Lied aus den überlieferten „Merklinger Noten“ bedankte.

Info Das Konzert mit demselben Programm wird an Karfreitag um 20 Uhr in der Merklinger Kirche „Zu den Heiligen drei Königen“ erneut aufgeführt.