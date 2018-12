Finanzen Nicht nur die Einnahmen steigen

Erbach / Von Franz Glogger

Erbach steht richtig gut da. Das zeigt der am Dienstag im Gemeinderat einstimmig verabschiedete Haushaltsplan für 2019. So kommt die Stadt zum 23. Mal in Folge ohne neue Kredite aus und wird trotz erklecklicher Investitionen am Jahresende noch über fünf Millionen Euro liquide Mittel verfügen. Die im Haushalt ausgewiesenen Schulden werden lediglich 20 400 Euro betragen – gerade mal 1,52 Euro je Einwohner.

So zufrieden sich Bürgermeister Achim Gaus angesichts der finanziellen Ausgangslage zeigte, so klar mahnte er: „Wir sind gut beraten, weiter sparsam zu wirtschaften.“ Denn, zum Beispiel internationale Handelsstreitigkeiten, eine überhitzte Baukonjunktur und Milliarden-Strafen im Dieselskandal würden „für gewisse Eintrübungen“ sorgen.

Dass der kommunale Haushalt „maßgeblich auf eine gute konjunkturelle Entwicklung“ gestützt ist, machte auch Kämmerin Petra Schnierer deutlich. So bilden der Anteil an der Einkommensteuer, die Schlüsselzuweisungen und die kommunale Investitionspauschale rund die Hälfte der Erträge. Auch die Gewerbesteuer ist konjunkturabhängig.

Höhere Personalausgaben

Weiter gab Schnierer zu bedenken, dass den insgesamt steigenden Einnahmen auch erhöhte Ausgaben gegenüberstehen. Neben höheren Kosten für den Unterhalt und die Bewirtschaftung von Gebäuden seien hier besonders die höheren Personalaus­gaben zu nennen. Verfügte die Stadtverwaltung vor zehn Jahren noch über 88 Stellen, sind für nächstes Jahr 135 eingeplant. Die Personalkosten steigen auf 8,4 Millionen Euro. Bei früheren Diskussionen nannte Gaus vor allem den höheren Bedarf bei der Kinderbetreuung als Grund.

Was die Investitionen anbetrifft, nimmt sich die Stadt etwas weniger vor als für dieses Jahr. Die Investitionssumme sinkt um 1,7 auf etwa neun Millionen Euro, gleichzeitig werden aber einige Großvorhaben angestoßen: der Bau einer Dreifeld-Sporthalle (voraussichtlich zehn Millionen Euro), ein neuer Kindergarten in Dellmensingen (vier Millionen), der Ausbau der Breitbandversorgung (5,6 Millionen). Darüber hinaus werfen Sanierung und Ausbau des Rathauses (7,1 Millionen) und die Erweiterung des Schulzentrums (8,1 Millionen) ihre Schatten voraus.

Investitionsschwerpunkte im nächsten Jahr sind die weitere Sanierung der Realschule (1,25 Millionen), die Stadtkernsanierung (1,23 Millionen), Breitbandversorgung (1,7 Millionen), die Rest­finanzierung des Kindergartens Brühlwiese (940 000 Euro), ein Löschfahrzeug für die Feuerwehr in Bach (230 000 Euro), die Erneuerung der Schalttechnik im Klärwerk (430 000 Euro), die Kanalisation in Donaurieden (230 000 Euro), die Erweiterung des Naherholungsgebiets Brühlwiesen (200 000 Euro).

Eine größere Diskussion über den in den Ausschüssen vorberatenen Plan blieb aus. Thomas Maier (CDU) forderte, dass mit dem alten Rathaus in Bach „etwas geschehen muss“. Zunächst sei der Ortschaftsrat gefordert, Ideen zu entwickeln, sagte Gaus und empfahl, einen Investor oder ein Ladengeschäft ins Boot zu holen. „Dann kann etwas entstehen.“