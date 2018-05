Blaustein Sanierungsgebiet „Stadelwiesen“: Neues Zentrum geschaffen

Blaustein / Franz Glogger

Insgesamt 20 Millionen Euro haben Privatleute und die Kommune Blaustein bislang in das Sanierungsgebiet „Stadelwiesen“ gesteckt. Am Wochenende wurde es präsentiert.

Städtebauförderung ist nicht nur aus baulicher Hinsicht, sondern auch sozialpolitisch und für das gesellschaftliche Zusammenleben von Bedeutung. Solchermaßen zitierte der Blausteiner Bürgermeister Thomas Kayser am Samstag sinngemäß die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, als er die „Stadelwiesen“ im Rahmen des bundesweiten Tags der Städtebauförderung der Öffentlichkeit präsentierte. Genauer, das Teil-Areal an der Ulmer Straße von der Kalten Herberge bis zum alten Schulhaus.

Diese bauliche Entwicklung sei im Zentrum von Klingenstein „in bemerkenswerter Weise gelungen“, sagte der Bürgermeister. Als Beispiele nannte Kayser den Erwerb des Meteor-Geländes mit Altlastenbeseitigung und Renaturierung des Bachs „Bläle“, Erweiterung der Kalten Herberge zum Hotel „Klingenstein“ und Renovierung des städtischen Wohnhauses Schulstraße 11, dem früheren Feuerwehrhaus. Weiter wurde das alte Schulhaus renoviert. Auf dem Areal der früheren Agip-Tankstelle im Zwickel von Schulstraße/Ulmer Straße entsteht ein Wohn- und Geschäftshaus. Mit einer Bäckerfiliale im Erdgeschoss werde die Nahversorgung Klingensteins gestärkt. Allein das 2015 erstellte Kinderhaus mache nach einem folgenschweren Wasserrohrbruch aus dem vergangenen Jahr noch Sorgen. Vor wenigen Tagen habe der Gutachter seine Expertise abgeschlossen. Kayser hofft, dass im Juli die Handwerker ins Gebäude können und der Kindergarten „bald wieder ein belebendes Element im Quartier wird“. Eine Hebammenpraxis, das Musikerheim und ein Kieferorthopäde ergänzen das Angebot. Bis dato wurden von Privatleuten und Kommune 20 Millionen Euro in das Sanierungsgebiet investiert, wobei der Bund mit einem Förderrahmen von 4,3 Millionen Euro dabei sei, sagte Kayser. Er dankte vor allem den privaten Bauherrn, die den Löwenanteil bestreiten: „Es war wichtig, diese Menschen für die Zukunft zu gewinnen, damit sie wichtige Bausteine für die Stadtentwicklung setzen.“ Den Bewohnern, Mitarbeitern, Kunden und Gästen im Quartier wünschte er, dass sie sich wohl fühlen und eine gute Nachbarschaft.

Gefühlt halb Klingenstein nutzte die Gelegenheit, sich die neuen und sanierten Gebäude in Augenschein zu nehmen. Die Besucher sparten nicht mit Lob. Eine Gruppe fühlte sich in der Kalten Herberge an einst erinnert. „Schön ist es geworden. Da kann man wieder Fasching feiern – wie früher“, meinte ein Mann.