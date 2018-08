Bauen Neues Wohngebiet in Lonsee: Der aktuelle Stand

Lonsee / Von Pia Reiser

Entlang der Lone türmen sich die Erdhaufen, die Bagger rumpeln. Im Kernort in Lonsee zwischen Rathaus und Mühlbachhalle tut sich gerade einiges: Die Erschließung des neuen Wohngebiets ist in vollem Gange, und auch weiter nördlich, wo die Kräne stehen, wächst das neue Zentrum an der Lone in die Höhe. Ziel der Gemeinde mit den Bauprojekten: Alt und Jung zusammen zu bringen und wieder mehr Leben im Ortskern zu schaffen, so formuliert es Bürgermeister Jochen Ogger. Ein Zwischenbericht:

Bauplätze Den Verlauf der künftigen Straße „An der Lone“ sieht man schon. Abwasser- und Regenwasserkanäle für das neue Wohngebiet sind gelegt, gerade werden die Wasserleitungen in den Boden gebracht. Fernwärme, Strom und Glasfaser sollen dann bald folgen, berichtet Ogger. „Bis Ende des Jahres soll die Erschließung fertiggestellt sein“, sagt er, doch das hänge auch immer vom Wetter ab. In dem Baugebiet unmittelbar neben der Lone zwischen evangelischem Gemeindehaus und der Mühlbachhalle entstehen 23 Bauplätze, die zwischen 500 und 800 Quadratmeter groß werden sollen. Für diese gab es über 70 Bewerbungen, sie sind nun alle vergeben. „Wir konnten alle Anfragen aus Lonsee bedienen“, sagt Ogger. 18 Bauplätze wurden an Einheimische vergeben, fünf an auswärtige Bauherren. Hauptsächlich seien es junge Familien. Spätestens drei Jahre nach dem Ende der Erschließung müssen sie angefangen haben, ihre Häuser zu bauen. Die Kosten für die Gemeinde für die Erschließung belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro.

Zentrum Etwas weiter ist schon der Bau des Zentrums an der Lone. In dem Komplex mit drei Häusern und 23 Wohnungen soll auch betreutes Wohnen möglich sein sowie Platz für eine Tagespflegeeinrichtung und Gewerbe geschaffen werden.

„Wir sind im Zeitplan“, sagt Investor Sieghart Granat. Die Tiefgarage mit den 36 Stellplätzen ist im Rohbau fertig, darauf steht der Rohbau des ersten Hauses, das Dach ist schon gedeckt. Hier soll die Tagespflege mit 15 Plätzen untergebracht werden, die von der Ökumenischen Sozialstation Ulmer Alb in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt betrieben wird. Das zweite Haus mit Wohnungen wird gerade hochgezogen. „Das dritte Haus soll vor dem Jahreswechsel ein Dach bekommen“, sagt Granat. In dieses sollen Gastronomie einziehen, sowie einige kleine Gewerbebetriebe, etwa eine Physiotherapie-Praxis. Laut Bürgermeister Ogger ist auch ein Mehrzweckraum geplant, den die Tagespflege nutzen kann, der aber auch für Familienfeiern gemietet werden kann.

Die meisten der 23 Wohnungen sind bereits verkauft, vier noch frei, sagt Granat, dessen Unternehmen sechs bis sieben Millionen Euro in das Projekt investiert. Frei seien noch eher größere Wohnungen von 100 bis rund 136 Quadratmeter Fläche. Im Herbst 2019 sollen alle Wohnungen dann übergeben werden.

Mehrfamilienhäuser Ganz im Süden des neuen Baugebiets, am Mühlweg, wurde kürzlich die ehemalige Gärtnerei Bendel abgerissen. Hier plant Investor Gerrit Korner mit seiner Firma zwei Sechs-Familien-Häuser sowie eine Tiefgarage, insgesamt werden rund drei Millionen Euro investiert. Vier der zwölf Wohnungen, die zwischen 74 und 102 Quadratmeter groß sind, wurden bereits verkauft. Ende 2019 sollen auch diese bezugsfertig sein.