Freizeit Neues Programm fürs Backhaus

Merklingen / lejo

Das neue Backhausprogramm, das im Merklinger Rathaus und bei den örtlichen Banken ausliegt, kann sich sehen lassen. „Engagierte Ehrenamtliche, Vereine und Einrichtungen“ bieten im kommenden Jahr 26 Programmpunkte im Backhaus an, das vor fünf Monaten eingeweiht wurde.

Am 15. Januar geht es los. „Essen (fast) wie die Großen“ lautet das Motto der Veranstaltung im Rahmen der Landesinitiative BeKi (Bewusste Kinderernährung). Wer bei der Auftaktveranstaltung nicht dabei sein kann, hat die Möglichkeit, am 19. Februar, 17. September oder am 8. Oktober teilzunehmen.

Krimiautor Manfred Bomm stellt am 15. Februar von 19 Uhr an sein neues Buch „Blumenrausch“ landesweit zum ersten Mal in Merklingen vor. Die internationale Küche steht im kommenden Jahr hoch im Kurs. Türkisch („Orientalische Köstlichkeiten“) wird am 23. März, chinesisch („Mautaschen auf asiatisch“) am 4. Mai, italienisch („Sugo“) am 4. Juni und thailändisch („Asiatische Küche, exotisch, aber einfach“) am 19. Juli gekocht. Schwäbische Spezialitäten werden ebenfalls zubereitet. So zum Beispiel „Linsenküche“ am 5. Februar und die „Merklinger Nudl“ am 15. März. Zudem gibt es neun weitere Koch- und Backkurse zwischen Frühjahr und Herbst 2019.

Die Veranstalter haben auch an die Kinder gedacht. Am 13. April wird der Backofen fürs „Osterbacken“ eingeheizt. Und am 5. September heißt es „Kino – Pizza – Popcorn“.

Am 10. Mai sind die Frauen bei der „Schlagerküche im Backhaus“ unter sich. Natürlich gibt es auch einen Männerabend. Die können sich zum Koch- und Backkurs „Mann kann das auch“ am 24. Oktober anmelden.

Bereits sechs Tage vorher steht am 18. Oktober im Backhaus ein Whisky-Tasting auf dem Programm. Etwas ganz Besonderes ist das Konzert-Dinner „Leckres Essa ond a sau guada Musik“ am 12. Oktober.

Übrigens: Mit dem Anmelden kann man sich Zeit lassen. Erst vom 10. Januar an nimmt das Rathaus verbindliche Anmeldungen entgegen. Formulare sind im Programmheft abgedruckt.