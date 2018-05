Handel Neues Konzept bewährt sich

Blaubeuren / mene

Besser hätte das neue Konzept, das sich Blaubeuren für seinen verkaufsoffenen Sonntag im Frühjahr ausgedacht hat, gestern nicht aufgehen können: Muttertag und ein buntes Angebot für Kinder, dazu kam das entgegen aller Prognosen sonnige Wetter, das sich zumindest bis zum frühen Abend hielt. Der Kirchplatz entpuppte sich als wahres Kinderparadies. Die Jüngsten standen Schlange, um sich schminken zu lassen oder ein Tier aus Luftballons zu ergattern. Sie konnten mit Stelzen laufen, Pedalo fahren, balancieren oder jonglieren – Dieter Baumann von der Circusschule Harlekin hatte alles für künftige Artisten mitgebracht. Ein paar Schritte weiter wurden Meerjungfrauen und Frühlingslichter gebastelt.

Familie Gäßler aus Blaustein mit ihren sechs und acht Jahre alten Söhnen genoss das entspannte Flair in den Blaubeurer Gassen und Plätzen, Geschäfte und Läden waren offen und lockten mit besonderen Angeboten. „Nachdem die Kinder sich ausgetobt haben, gönnen wir uns nun ein Gläschen Prosecco“, sagten die Eltern. Mit einem Gläschen in der Hand, konnten die Besucher in den guten alten Zeiten schwelgen, denn in der Webergasse gab es Live-Musik mit vielen Oldies. Die Blaubeurer Gastronomen konnte sich gestern auf jeden Fall über gute Geschäfte freuen. Nicht ganz so gut lief es im Handelszentrum am Bahnhof, dorthin fanden nicht allzu vielen Menschen, denn die Innenstadt lockte deutlich mehr Leute an.