Kirche Neues Kapitel der Kirchengeschichte

Suppingen / Joachim Striebel

Vor 350 Jahren wurde Suppinger Kirchengeschichte geschrieben: Herzog Christoph setzte 1668 im Alten Schloss in Stuttgart seine Unterschrift unter eine Urkunde, die dem Ort wieder einen eigenen Pfarrer zugestand. Zuvor hatte das Dorf nach dem Dreißigjährigen Krieg jahrzehntelang keinen eigenen evangelischen Geistlichen gehabt. Daran hat Pfarrer Jochen Schäffler am Pfingstsonntag in der Suppinger Brigittenkirche erinnert. Dort ging es um die Pfarrstelle. Denn wieder ist in Stuttgart eine Entscheidung getroffen worden, nämlich über Einsparungen im Zuge des Pfarrplans 2024: Suppingen und Seißen teilen sich künftig einen Pfarrer. Jochen Schäffler, bisher für Seißen zuständig, hat sich in Suppingen der Gemeinde vorgestellt.

Keinen eigenen Pfarrer mehr zu haben, ist für Suppingen nicht neu, denn schon vor einigen Jahren waren die Pfarrstellen Suppingen und Machtolsheim zusammengelegt worden. Nun fällt diese Stelle weg, Machtolsheim wird von Merklingen aus betreut.

Jochen Schäffler ist in Suppingen kein Unbekannter mehr, denn er hatte schon in der Vergangenheit Vertretungsdienste übernommen und ist von Dekan Frithjof Schwesig schon zum 1. Februar mit der pfarramtlichen Vertretung für Suppingen beauftragt worden.

In dem feierlichen Gottesdienst an Pfingsten segnete der Dekan Pfarrer Schäffler für seinen Dienst. In seiner Predigt über einen Abschnitt aus dem Epheserbrief machte der Theologe deutlich, dass Wachstum einer Gemeinde nicht direkt in Zahlen zu messen sei. „Gemeinde wächst dort, wo Menschen zusammen herausfinden möchten, was ihnen dieser Glaube für ihre Lebensgestaltung zu sagen hat“, predigte der Pfarrer.

Wie Schäffler berichtet, haben sich die beiden Gemeinden Suppingen und Seißen, die selbstständig bleiben, schon gemeinsam auf den Weg gemacht. Es gab zwei gemeinsame Sitzungen der Kirchengemeinderäte. „Das war sehr zukunftsgewandt“, berichtet er. Unter anderem sei eine Geschäftsordnung für das neu strukturierte Pfarramt beschlossen worden. Gemeinsame Veranstaltungen seien ins Auge gefasst worden. So werden beim Bezirksjungschartag am 17. Juni in Seißen auch Mitarbeiter aus Suppingen mithelfen, die Kinderbibelwoche am Ende der Sommerferien wird gemeinsam veranstaltet. Neben seinen Aufträgen in Seißen und Suppingen bleibt Schäffler mit einem Dienstumfang von 25 Prozent Bezirksjugendpfarrer im Kirchenbezirk Blaubeuren.

Termin im Juli in Machtolsheim

Wie Dekan Frithjof Schwesig ankündigt, wird der Merklinger Pfarrer Cornelius Küttner im Rahmen des Gottesdienstes zum Kirchgartenfest am Sonntag, 8. Juli, in seinem zweiten Wirkungsort Machtolsheim offiziell vorgestellt. Die Zusammenarbeit der beiden Kirchengemeinden hat bereits begonnen. Am Ostermontag wanderten dreißig Leute aus Machtolsheim nach Merklingen und beim Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt beim Machtolsheimer Schützenheim musizierten der Posaunenchor Machtolsheim und die Kirchenmusik Merklingen gemeinsam. Die Machtolsheimer Kirchengemeinderatsvorsitzende Bärbel Schneider berichtet von einer Sitzung der beiden Kirchengemeinderäte. „Die Atmosphäre war entspannt. Man kennt sich“, sagt Bärbel Schneider und verweist auf die Zusammenarbeit der beiden Orte beim Sport und auf die gemeinsame Grundschule.

Frithjof Schwesig freut sich über das Zusammenrücken der Gemeinden auf der Alb auf so konstruktive Art und Weise. „Anderswo gibt es Montagsdemonstrationen gegen den Pfarrplan.“