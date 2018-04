Versorgung Neues Hospiz-Haus in Planung

Alb-Donau-Kreis / Von Franz Glogger

Der Begleitung und ärztlichen Versorgung sterbender Menschen widmete sich der Sozialausschuss des Alb-Donau-Kreistages. Beim Bestreben, Menschen in ihrer letzten Lebensphase Gewissheit zu geben, „dass sie nicht allein sind, gut versorgt und begleitet“ werden, wie es Sozialdezernent Josef Barabeisch formulierte, könne der Alb-Donau-Kreis auf ein verzweigtes Netz zurückgreifen. Hierzu gehören stationäre als auch ambulante Angebote. Als Beispiele nannte Barabeisch die 13 ambulanten Hospizgruppen sowie die stationären Einrichtungen in Ulm (zehn Betten) und in Illertissen (acht).

Ein weiteres stationäres Angebot gibt es voraussichtlich von 2020 an in Kirchbierlingen. Dort planen die vom Franziskanerinnen-Kloster Reute initiierte „St. Elisabeth-Stiftung“ und die Gesamtkirchengemeinde Ehingen ein Haus mit acht Betten. Damit verbessere sich die Situation vor allem für den westlichen Landkreis, ergänzte Landrat Heiner Scheffold. Plätze für Kinder seien derzeit nicht geplant, sagte Barabeisch. Die Planung sei aber noch nicht endgültig. Die Herausforderungen an die Allgemeinheit würden nicht geringer. Individualisierung der Gesellschaft, sich verzweigende Lebenswege mit der Folge, dass Familien nicht mehr an einem Ort leben, forderten zunehmend gemeinsame Anstrengungen. Darüber hinaus warb Barabeisch dafür, sich dem Thema Sterben mit großer Selbstverständlichkeit zu widmen.

Gewissermaßen im Soll ist der Kreis auch bei der Palliativ-Versorgung (PV), berichtete der Geschäftsführer der „ADK-Gesellschaft Gesundheit und Soziales“ Wolfgang Schneider. Ob ambulante PV, spezialisierte ambulante Versorgung (SAPV) oder stationär: Die Betroffenen könnten auf ein „Netz“ aus Hausärzten, den SAPV-Teams, Pflege und Krankenhäuser zurückgreifen. Im Übrigen seien Hospizarbeit und PV nicht zu trennen, da die Begleitung des letzten Lebenswegs und die medizinische Versorgung einen „fließenden Übergang“ darstellten. In Summe werde der Landkreis sowohl bei den SAPV-Teams als auch bei der stationären Versorgung „von außen gesichert“, sagte Schneider.

Bei den Teams sind es die Gruppen aus Ulm, Filstal und Biberach (siehe Karte). Der Aufbau einer Gruppe im Kreis war 2015 am Veto der AOK gescheitert. Eine solche lasse sich erst ab 250 000 Einwohnern wirtschaftlich betreiben. Einmal fehlen dem Alb-Donau-Kreis hierfür gut 50 000 Einwohner, zum anderen wären den bestehenden Gruppen Klienten verlorengegangen. Mit der Universitätsklinik Ulm findet auch stationäre PV außerhalb statt. „Im Moment“ sei der Bedarf „eher nicht“ gegeben, meinte Schneider. Sollte aber eine solche Station eingerichtet werden, dann müsse man es „richtig“ machen, sprich die hohen Kosten in Kauf nehmen. „Nebenher“ könnte eine gute Versorgung im Krankenhaus­alltag nicht geleistet werden. Mit gut 300 000 Euro Abmangel pro Jahr rechnet der Geschäftsführer. Scheffold unterstützte diese Sichtweise. Der Kreis müsse das Thema im Auge behalten, es aber auch nicht um jeden Preis an­gehen.