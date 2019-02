Investitionsplan für Beimerstetten Neues Gewerbegebiet ist größter Posten

Beimerstetten / Klaus Müller

Mehr als 3,4 Millionen Euro umfasst das Investitionsprogramm der Gemeinde Beimerstetten in diesem Jahr. Mit 2,65 Millionen Euro ist der größte Brocken für die Erschließung des neuen Gewerbegebiets „Filde“ am nördlichen Ortsrand bestimmt. In der Summe enthalten ist ein neuer Entlastungssammler für die Kanalisation.

Für 350 000 Euro will die Gemeinde in diesem Jahr Grundstücke erwerben. Jeweils 100 000 Euro stehen für Vorhaben in der Ortsmitte, die aus dem Landessanierungsprogramm gefördert werden, und für die Beteiligung am Bau der Albrecht­-Berblinger-Straße als Teil des Verkehrskonzepts für den Ulmer Norden bereit.

Die Sanierung der Sanitäranlagen im Feuerwehrhaus ist mit 20 000 Euro eingeplant, die Renovierung des Lehrerzimmers und des Schulleiterbüros in der Grundschule mit 35 000 Euro. Für eine Video-Überwachung im Rathaus, eine E-Ladestation auf dem Rtahuasparkplatz und eine Verwaltungssoftware für die Feuerwehr sind im Haushalt ebenfalls Beträge reserviert.

Einnahmen durch Verkäufe

Die Investitionen werden im wesentlichen durch den Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet „Filde“ finanziert. Drei Millionen Euro sind nach den Worten von Bürgermeister Andreas Haas eingeplant. Die Erschließungsbeiträge der Investoren dort summieren sich auf 390 000 Euro. Aus dem Landessanierungsprogramm erwartet Beimerstetten etwa 60 000 Euro.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat, das Investitionsprogramm in den Haushaltsplan 2019 aufzunehmen.