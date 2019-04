Das Sportheim des BSV Ennahofen auf den Lutherischen Bergen wird zum „Café am Wasserturm“. Am 1. Mai ist Eröffnung.

Über Hohenlohe soll der Dichter Eduard Mörike einmal gesagt haben, es sei eine besonders zärtlich ausgeformte Handvoll Deutschland. Andere entgegnen jedoch, es scheine, er habe die Lutherischen Berge nicht gekannt. Sabine Scherb aus Weilersteußlingen kennt ihre Heimat sehr wohl. Und so hat sie zielstrebig, wie sie ist, eine Idee in die Tat umgesetzt: Am 1. Mai eröffnet sie direkt neben dem Wasserturm in Ennahofen ein Café mit dem vielversprechenden Namen „Café ausZeit am Wasserturm“.

„Für mich geht ein Wunsch in Erfüllung“, sagt sie und strahlt im Gespräch mit dieser Zeitung übers ganze Gesicht. Mit am Tisch sind der Vorsitzende des BSV Ennahofen, Thomas Mang, und Allmendingens Bürgermeister Florian Teichmann. Die Idee, in die Gastronomie einzusteigen, kam Sabine Scherb bei einem Hüttenaufenthalt mit dem Bergemer Musikverein. „Es kam eigentlich nur ein Gebäude für das Café in Frage – das Sportheim beim Wasserturm. Auf dem höchsten Punkt der Lutherischen Berge gelegen und dazu noch leerstehend – und mitunter eine einmalige Fernsicht bis zu den Alpen“, erzählt Sabine Scherb.

Das Konzept überzeugt

Mit ihrer Idee und ihrem Konzept fand sie beim Sportverein offene Ohren. „Das Konzept hat uns überzeugt“, sagt Thomas Mang. In Absprache mit den betroffenen Abteilungen hat der Verein das Sportheim an Sabine Scherb vermietet. „Die Mitglieder haben es an der Jahreshauptversammlung erfahren“, sagt Mang.

Das Sportheim war 1985 gebaut und seither in Eigenregie bei Trainings- und Spielbetrieb von BSV-Mitgliedern bewirtet worden. Seit sich aber die aktiven Fußballer dem TSV Allmendingen angeschlossen haben, ist das Sportheim so gut wie ungenutzt. So erhofft sich der Sportverein mit der Gastronomie am Wasserturm neue Impulse im Nachwuchsbereich der Fußball- und der Tennisabteilung.

Sabine Scherb war überrascht von der guten Resonanz, mit der ihr Vorhaben aufgenommen wurde. „Jeder unterstützt mich und bietet mir seine Hilfe an.“ In ihrem Konzept setzt sie – unterstützt von ihrer Familie – auf einen Treffpunkt für Familien, Wanderer und sonstige Gäste der Lutherischen Berge. So bietet das Café ein Plätzchen im Grünen, dazu einen Sportplatz für die kleinen Gäste zum Spielen und Toben. Für die Erwachsenen stehen Liegestühle zum Entspannen bereit.

Bald auch ein Spielplatz

Im Innenbereich setzt die neue Betreiberin auf eine besondere Atmosphäre mit Sofa und Kinderspielecke. Und in nicht allzu ferner Zukunft komme noch ein Kinderspielplatz hinzu, den die Mitglieder des BSV Ennahofen bauen werden. Der Allmendinger Gemeinderat hat im April beschlossen, dafür Mittel zur Verfügung zu stellen.

Bürgermeister Florian Teichmann freut sich jedenfalls, dass Sabine Scherb mit dem Café am Wasserturm die Gastronomie auf den Lutherischen Bergen ein Stück wiederbelebt. Denn vor Jahren hatte es noch fünf Wirtschaften in den drei Ortschaften Ennahofen, Grötzingen und Weilersteußlingen gegeben. Heute sind noch der „Hasen“ und der „Hirsch“ in Ennahofen sporadisch geöffnet.

Startschuss für das Café am Wasserturm ist der 1. Mai, dann bietete Sabine Scherb von 10.30 Uhr an erfrischende Getränke und Speisen, unter anderem hausgemachte Kuchen und Torten von den Bergen.

Info Geöffnet hat das „Café ausZeit am Wasserturm“ im Mai samstags und sonntags von 9 Uhr an, von Juni bis September donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr und ab 15 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 Uhr an – jeweils bis Sonnenuntergang.